Харьковский ученый вместе с экс-студентом работал над улучшением "Шахедов" для РФ, — СБУ

Ученый, проживая в Харькове, разрабатывал чертежи для россиян и отправлял их онлайн. Его целью было модернизировать двигатели и катапультные установки.

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В Харькове задержали местного ученого, который помогал врагу в усовершенствовании дрона-камикадзе типа Shahed. Деталями 30 октября поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

72-летний ученый-механик из Харькова работал на военно-промышленный комплекс России. Он по заказу страны-агрессора разрабатывал чертежи, чтобы улучшить "Шахеды". В частности, ученый пытался модернизировать двигатели и катапультные установки.

Фото "шахеда" и катапультной установки Фото: Служба безпеки України

Свои технологические разработки харьковчанин дистанционно передавал знакомому, который работает гендиректором одного из российских машиностроительных заводов. Там выпускают агрегаты для дронов. Предприятие "тесно сотрудничает" с компанией, которая занимается производством БПЛА типа Shahed еще с 2023 года, маркируя их под названием "Герань-2".

С российскими сообщниками ученый связывался по электронной почте и через мессенджер. При этом сотрудничество он маскировал как подготовку научных работ в области беспилотников.

К работе мужчина даже привлек бывшего студента, который еще в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковской области в Россию. Экс-студент устроился в московский технологический университет, где занимается разработкой дронов для ВС РФ.

Ученого задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли компьютер, телефон и флэш-носители с доказательствами. Харьковчанину предупредили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Сейчас его держат под стражей, ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото задержанного ученого-механика Фото: Служба безпеки України

"Кроме того, планируется заочно сообщить о подозрении сообщнику фигуранта — бывшему студенту Харьковского вуза, который скрывается в России", — добавили в СБУ.

Напомним, ночью на 30 октября ВС РФ атаковали "шахедами" Киев. Обломки одного из БПЛА упали на жилой дом. Пострадали девять человек, среди них — 11-летняя девочка.

В Defense Express со ссылкой на источники сообщили, что РФ делает "Шахеды" дешевле, выпуская их под названием "Герань-2" с измененными двигателями.