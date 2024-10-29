Видел последствия атак РФ: в Харьков приехал американский миллиардер Говард Баффет (фото)

Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффет неоднократно приезжал в Украину. На этот раз он прибыл с визитом в Харьков, где уже находится третий день.

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Знаменитый американский предприниматель и филантроп Говард Баффет приехал в Харьков, где находится с визитом в течение трех дней. Об этом сообщает местное издание"Думка".

Журналисты сообщают, что бизнесмен прибыл на место обстрелов, где имел возможность лично убедиться в последствиях обстрелов РФ по Харькову.

Говард Баффет в Харькове (фото: Думка)

На кадрах видно, что миллиардер передвигается с вооруженной охраной, которая закрывает его от объектива фотокамер. Сам господин Баффет категорически отказывается от комментариев для представителей прессы.

Говард Баффет в Харькове (фото: Думка)

Говард Баффет в Харькове (фото: Думка)

СМИ отмечает, что Баффет активно приобщается к помощи жителям Харьковщины. В частности его фонд приобрел детские кухни, несколько ДНК-лабораторий, а также значительную часть оборудования для работы полиции.

Напомним, Фокус писал, что Баффетт участвовал в инициативе Украины по гуманитарному разминированию. По словам филантропа, важно создать среду, в которой люди будут пытаться предложить свои лучшие услуги и лучшие инновации.

Также американский бизнесмен посетил Бучу в компании первой леди Елены Зеленской и британского миллиардера Ричарда Брэнсона. Они открыли строительство первой в Украине фабрики-кухни. Проект второго такого предприятия согласован для города Лозовая Харьковской области