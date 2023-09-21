Есть 69 заявок: Украина привлекает частный сектор для разминирования страны, — NYT

Сейчас украинскую территорию разминируют 16 сертифицированных групп, но их мало. Такими темпами на разминирование уйдут десятилетия, если не века, поэтому государство создает свободный рынок для бизнеса.

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Из-за огромных площадей заминированной территории, Украина просит компании инвестировать для разминирования. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Министерства экономического развития и торговли, Украина является наиболее заминированной страной в мире. Поэтому Киев стремится создать бизнес-модель по разминированию, чтобы компании имели мотивацию в виде прибыли для ускорения процесса разминирования. Без частного сектора на разминирование могут уйти десятилетия.

Украинские официальные лица говорят, что до трети всей территории потенциально заминирована минами или неразорвавшимися боеприпасами. Они несут угрозу для гражданского населения. Сейчас разминированием занимается 16 сертифицированных групп разминирования, в которые входят государственные и иностранные благотворительные организации. Они говорят, что на разминирование могут уйти века.

Поэтому Минэкономразвития привлекает частный сектор. Три коммерческие компании вчера, 20 сентября продемонстрировали собственные методы выявления и уничтожения мин.

На разминирование Украины уйдут десятилетия, если не годы Фото: The New York Times

"Надо искать разные пути, как разминировать нашу землю. Иначе разминирование займет сотни лет, а нам нужно жить и развивать нашу экономику сейчас", — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

План заключается в том, чтобы частные землевладельцы, например, фермеры, могли сделать аукцион на контракт по разминированию собственного участка. То же самое могут делать и местные органы самоуправления, но еще и в лесах или на открытых полях. Частной компании надо пройти сертификацию, чтобы участвовать в аукционе. Сейчас в министерстве есть уже 69 заявок.

Инициативу поддержал Говард Баффет, сын миллиардера Уоррена Баффета и директора глобального конгломерата Berkshire Hathaway.

"Действительно важно создать среду, в которой люди будут пытаться предложить свои лучшие услуги и лучшие инновации, чтобы достичь этого", — сказал Баффетт.

После завершения войны Украина могла бы экспортировать услуги по разминированию в другие страны.

Напомним, 20 сентября в ВСУ заявили о намерениях локализовать производство механизированных машин для разминирования MV-10, Bozena-4 и 5.

12 сентября СМИ писали, что в боях в Запорожской области некуда деваться без саперов для разминирования.