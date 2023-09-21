Є 69 заявок: Україна залучає приватний сектор для розмінування країни, – NYT

Зараз українську територію розміновують 16 сертифікованих груп, але їх замало. Такими темпами на розмінування підуть десятиліття, якщо не століття, тому держава створює вільний ринок для бізнесу.

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Через величезні площі замінованої території, Україна просить компанії інвестувати для розмінування. Про це повідомляє The New York Times.

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Україна є найбільш замінованою країною у світі. Тому Київ прагне створити бізнес-модель із розмінування, щоб компанії мали мотивацію у вигляді прибутку для прискорення процесу розмінування. Без приватного сектору на розмінування може піти десятиліття.

Українські офіційні особи кажуть, що до третини всієї території потенційно замінована мінами або нерозірваними боєприпасами. Вони несуть загрозу для цивільного населення. Наразі розмінуванням займається 16 сертифікованих груп розмінування, в які входять державні та іноземні благодійні організації. Вони кажуть, що на розмінування можуть піти століття.

Тому Мінекономрозвитку намагається хоче залучити приватний сектор. Три комерційні компанії вчора, 20 вересня продемонстрували власні методи виявлення та знищення мін.

На розмінування України підуть десятиліття, якщо не роки Фото: The New York Times

"Треба шукати різні шляхи, як розмінувати нашу землю. Інакше розмінування займе сотні років, а нам потрібно жити і розвивати нашу економіку зараз", — заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

План полягає в тому, щоб приватні землевласники, наприклад, фермери, могли зробити аукціон на контракт з розмінування власної ділянки. Те саме можуть робити й місцеві органи самоврядування, але ще й у лісах чи на відкритих полях. Приватній компанії треба пройти сертифікацію, щоб брати участь в аукціоні. Наразі в міністерстві є вже 69 заявок.

Ініціативу підтримав Говард Баффет, син мільярдера Уоррена Баффета та директора глобального конгломерату Berkshire Hathaway.

"Дійсно важливо створити середовище, в якому люди намагатимуться запропонувати свої найкращі послуги та найкращі інновації, щоб досягти цього", – сказав Баффет.

Після завершення війни Україна могла б експортувати послуги з розмінування в інші країни.

Нагадаємо, 20 вересня в ЗСУ заявили про наміри локалізувати виробництво механізованих машин для розмінування MV-10, Bozena-4 та 5.

12 вересня ЗМІ писали, що в боях у Запорізькій області нікуди дітись без саперів для розмінування.