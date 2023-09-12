"Ми стали незамінні на полі бою": Times розповіло про роботу саперів ЗСУ в Запорізькій області

За словами журналістів, солдати Збройних сил України просуваються слідом за саперами. Вони розчищають проходи через мінні поля, які часто обстрілює російська артилерія. Розмінування необхідне, щоб техніка могла проїхати.

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Контрнаступ ЗСУ перетворився на виснажливий рух військ, які повільно продираються через мінні поля росіян. Однак це було б неможливо без роботи саперів. Саме вони визначають темпи просування українських сил, про що пише видання Times.

За словами журналістів, солдати ЗСУ просуваються слідом за саперами, які використовують британські міношукачі Vallon у своїй роботі. Вони розчищають проходи через мінні поля, які часто обстрілює російська артилерія. Розмінування необхідне, щоб техніка могла проїхати.

"Ми всі хотіли, щоб битва розвивалася швидше. Але ми й гадки не мали, наскільки глибокими будуть мінні поля, наскільки густо заміновані", — розповів журналістам 49-річний сапер із позивним "Дід", сапер 47-ї ОШБр.

За його совами, росіяни замінували буквально все.

"Поля, ліси, уламки машин, траншеї: все. Таким чином, ми стали незамінними солдатами на полі бою", — розповів військовослужбовець.

Як розповів один із членів екіпажу Bradley з позивним "Морок", під час атаки на Роботине його машина підірвалася на міні. Сапери кинулися вперед із піхотинцями, щоб штурмувати російські позиції.

"Сапери були божевільними хлопцями. [Вони] бігли разом із нами пішки, усі наші машини були розбиті. Вони кидали в російські окопи саморобні гранати, які зробили з енергетичних напоїв і вибухівки", — розповів він.

Видання пише, що мінні поля на півдні України складаються з шарів радянських протитанкових мін ТМ-62, а також протипіхотних мін ПМН, змішаних із пристроями нового покоління і мінами-пастками.

Нагадаємо, що оглядач Defense Express Іван Киричевський розповів, що допомогло ЗСУ прорвати "першу" лінію оборони ЗС РФ. За його словами, ЗС РФ "витратили" багато військ на першій лінії оборони, а охопити другу лінію оборони РФ не вистачає сил, через що вони розтягують їх по всій лінії фронту.