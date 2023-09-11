"Є успіх": у Міноборони розповіли про просування ЗСУ на Таврійському напрямку

За словами заступниці міністра Ганни Маляр, Сили оборони успішно просуваються на південь від Роботиного та на захід від Вербового.

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Протягом останнього тижня Збройні сили звільнили територію площею 4,8 квадратного кілометра на Таврійському напрямку. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Тривають наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Є успіх у напрямку на південь від Роботиного та на захід від Вербового. За тиждень звільнено 4,8 кв. км території на Таврійському напрямку (це Південь включно з частиною Донецької області)", — написала вона.

Загалом, за словами Маляр, Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" звільнило 256,5 кв. км.

10 вересня стало відомо про те, що Збройні сили України продовжують наступ на Таврійському напрямку, де втрати противника за останні 24 години становили 226 осіб.

Також 3 серпня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів, що на півдні України перебувають близько 150 тисяч російських окупантів.

Нагадаємо, що 28 липня в МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватися крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців і техніку.