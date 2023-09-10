"Йдемо вперед!" ЗСУ успішно просуваються на Таврійському напрямку, — Тарнавський

Українські бійці знищили 27 одиниць військової техніки ворога, ліквідували 72 окупантів, поранили 149 і ще 5 взяли в полон.

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Збройні сили України продовжують наступ на Таврійському напрямку, де втрати противника за останні 24 години склали 226 осіб. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Йдемо вперед! Маємо просування Сил оборони на Таврійському напрямку більш ніж на 1 км. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1 391 вогневе завдання", — написав він.

Командувач також зазначив, що впродовж останніх 24 годин українські захисники успішно знищили 72 окупантів, завдали поранення 149 ворогам, та захопили в полон ще 5 військових армії РФ.

Крім того, було знищено 27 одиниць військової техніки російських збройних сил, включно з 3 танками, 2 броньованими бойовими машинами, 3 артилерійськими системами і мінометами, 2 реактивними системами залпового вогню, 9 безпілотними літальними апаратами, 5 одиниць автотранспорту і 3 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, Сили оборони знищили 6 складів боєприпасів ворога.

Також, 3 серпня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів, що на півдні України перебуває близько 150 тисяч російських окупантів.

Нагадаємо, що 28 липня в МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватися крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців і техніку.