"Їх дуже багато ще": на Таврійському напрямку перебуває 150 тисяч росіян, — ЗСУ (відео)

За словами представника угруповання військ "Таврія", Силам оборони України не вистачає авіації та систем ППО для більш активного просування, а росіяни весь час поповнюють свої резерви на окупованих територіях.

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На півдні України перебуває близько 150 тисяч російських окупантів. Це кілька армій. Про це заявив заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону.

"Вони постійно намагаються поповнити свої втрачені резерви, окупанти знімають підрозділи з інших напрямків. На нашому напрямку близько 150 тисяч росіян є кілька армій — це 35, 36, 5, 58 загальновійськові армії. Їх дуже багато ще", — сказав Кузьмін.

За його словами, Силам оборони України не вистачає авіації та систем ППО для активнішого просування, а росіяни весь час поповнюють свої резерви на окупованих територіях.

Крім того, за словами Кузьміна, українські військові докладають зусиль, щоб розмінувати території, але їм не вистачає відповідної техніки. Однак у ЗС РФ є снарядний голод. Тому окупанти намагаються перекидати ресурси з інших напрямків, зокрема, з Криму.

Кузьмін зазначив, що на Бердянському та Мелітопольському напрямках триває наступальна операція Сил оборони, а на Авдіївському, Мар'їнському — оборонна. Щодоби російські окупанти втрачають по 2-3 роти. Також минулої доби українські військові знищили 6 складів із боєприпасами росіян.

"Тривають запеклі бої, противник постійно намагається на Авдіївському напрямку атакувати, за добу відбулося 14 штурмових дій, у напрямку наступу — у нас є певні просування, наші Сили оборони впевнено рухаються вперед", — зазначив Кузьмін.

Сергій Кузьмін про ситуацію на фронті

Нагадаємо, що в ГУР оцінили небезпеку від "загонів самооборони" в Бєлгороді. За словами Андрія Юсова, окупанти прагнуть створити ілюзію того, що "кордон тепер надійно захищений".

Також повідомлялося, що частина "вагнерівців" розташувалася недалеко від кордону з Литвою. Президент Литви припустив, що кількість найманців Пригожина в Білорусі може збільшитися до 10 тисяч, і застеріг від зневажливого ставлення до їхньої присутності поруч із кордонами його країни та Польщі.