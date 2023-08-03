"Их очень много еще": на Таврическом направлении находится 150 тысяч россиян, — ВСУ (видео)

По словам представителя группировки войск "Таврия", Силам обороны Украины не хватает авиации и систем ПВО для более активного продвижения, а россияне все время пополняют свои резервы на оккупированных территориях.

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На юге Украины находится около 150 тысяч российских оккупантов. Это несколько армий. Об этом заявил заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

"Они постоянно пытаются пополнить свои утраченные резервы, оккупанты снимают подразделения с других направлений. На нашем направлении порядка 150 тысяч россиян есть несколько армий — это 35, 36, 5, 58 общевойсковые армии. Их очень многое еще", — сказал Кузьмин.

По его словам, Силам обороны Украины не хватает авиации и систем ПВО для более активного продвижения, а россияне все время пополняют свои резервы на оккупированных территориях.

Кроме того, по словам Кузьмина, украинские военные прилагают усилия, чтобы разминировать территории, но им не хватает соответствующей техники. Однако у ВС РФ есть снарядный голод. Поэтому оккупанты пытаются перебрасывать ресурсы с других направлений, в частности, из Крыма.

Кузьмин отметил, что на Бердянском и Мелитопольском направлениях идет наступательная операция Сил обороны, а на Авдеевском, Марьинском — оборонная. Каждые сутки российские оккупанты теряют по 2-3 роты. Также за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 6 складов с боеприпасами россиян.

"Продолжаются ожесточенные бои, противник постоянно пытается на Авдеевском направлении атаковать, за сутки произошло 14 штурмовых действий, в направлении наступления — у нас есть определенные продвижения, наши Силы обороны уверенно двигаются вперед", — отметил Кузьмин.

Сергей Кузьмин о ситуации на фронте

Напомним, что в ГУР оценили опасность от "отрядов самообороны" в Белгороде. По словам Андрея Юсова, оккупанты стремятся создать иллюзию того, что "граница теперь надежно защищена".

Также сообщалось, что часть "вагнеровцев" расположилась недалеко от границы с Литвой. Президент Литвы предположил, что количество наемников Пригожина в Беларуси может увеличиться до 10 тысяч и предостерег от пренебрежительного отношения к их присутствию рядом с границами его страны и Польши.