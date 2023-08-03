"Подготовлены и опасны": часть "вагнеровцев" расположилась недалеко от границы с Литвой

Президент Литвы предположил, что количество наемников Пригожина в Беларуси может увеличиться до 10 тысяч и предостерег от пренебрежительного отношения к их присутствию рядом с границами его страны и Польши.

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Президент Литвы Гитанас Науседа 3 августа на Сувалкском перешейке встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, чтобы обсудить возможные провокации со стороны Беларуси, сообщает LRT.

По словам Науседы, расположение наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси является дополнительным и очень важным фактором риска безопасности. Его беспокоит, что часть из них находится вблизи границы с Литвой, поэтому страна должна быть начеку и готова ко всем сценариям.

Как отметил президент Литвы, количество наемников в Беларуси уже превышает или же приближается к 4 тысячам. Часть из них заняла позиции в Гродненской области, в связи с чем существует риск провокаций на польских или же литовских границах.

По словам главы государства, уже приняты меры, усилена охрана границы Литвы, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы, которые предусматривают усиление и со стороны армии.

Гитанас Науседа встретился в Сувалках с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким Фото: BNS

"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно ясно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим соблазном не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО", — заявил Науседа.

Президент Литвы предположил, что количество наемников Пригожина в Беларуси может увеличиться до 10 тысяч и предостерег от пренебрежительного отношения к присутствию такого количества вооруженных боевиков, так как они представляют серьезную силу и имеют боевой опыт.

"Это люди, которые приобрели боевой опыт на поле боя, они действительно очень опасны", — заявил Науседа.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать повышать осведомленность НАТО о дополнительной опасности, которую наемники "Вагнера" представляют для безопасности Литвы, Польши и других союзников по НАТО.

По словам Науседы, действия группы "Вагнера" будут считаться частью действий Российской Федерации.

Напомним, польский генерал объяснил присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси. "Вагнеровцы" могут проникать на территорию Польши, но это не та агрессия, которой следует опасаться официальной Варшаве.

Кроме этого, 1 августа военные аналитики из ISW рассказали о том, как Александр Лукашенко использует ЧВК "Вагнер". Российские наемники нужны белорусскому авторитарному лидеру для создания нового типа военизированного формирования, которого прежде в РБ не существовало.