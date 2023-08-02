Новая цель: в ISW объяснили, как Лукашенко использует ЧВК "Вагнер"

По данным американских экспертов, российские наемники нужны лидеру Беларуси для создания нового типа военного формирования, которого ранее в республике не было.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко выразил свои планы по созданию белорусской "контрактной армии" — для этого он хочет использовать наемников ЧВК "Вагнер". Об этом говорится в отчете американских аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, в своем выступлении 1 августа, Лукашенко заявил о своем стремлении сохранить наемников в составе Вооруженных сил Беларуси и использовать опытных бойцов "Вагнера" для более активного формирования контрактной армии.

Лукашенко не предоставил подробностей относительно организационной структуры, численности или сроков формирования "контрактной армии", но отметил, что ЧВК насчитывает более 30 тысяч бойцов.

Как отмечают аналитики, на данный момент Беларусь не имеет своей "контрактной армии" или подобной структуры. Вооруженные силы страны состоят из шести отдельных бригад, включая три механизированные, две воздушно-десантные и одну спецназовскую. Эти бригады состоят преимущественно из призывников, проходящих 18-месячный срок военной службы, а также некоторых военнослужащих, заключивших контракт на службу.

"Создание "контрактной армии", скорее всего, потребует создания нового формирования или значительной реорганизации существующих бригад, а также пересмотра системы подготовки белорусских кадров с целью создания армии профессиональных военнослужащих с длительным сроком службы, как это ранее (и безуспешно) пыталась сделать Россия в конце 2000-х — начале 2010-х годов", — говорится в отчете аналитиков.

Как подчеркивает ISW, в 2016 году министр обороны Беларуси Андрей Равков заявлял, что страна не планирует полностью переходить на контрактную систему вооруженных сил, оставаясь при традиционной штатной и кадровой системе.

Напомним, 1 августа Александр Лукашенко заявил, что что по его инициативе определенная часть ЧВК "Вагнер" останется в Беларуси для создания контрактной армии. Также в своем спиче Лукашенко заявил, что поляки должны его благодарить за "удержание" российских наемников на территории республики.

Напомним также, что 1 августа стало известно о том, что вертолеты ВС Беларуси вторглись в воздушное пространство Польши. По данным мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", вертолеты участвовали в патрулировании границы во время пребывания Александра Лукашенко в резиденции "Вискули"