3 километра от границы: над селом в Польше заметили военные вертолеты Беларуси (фото)

В польском Минобороны опровергли нарушение воздушного пространства страны и объяснили активность в небе учениями. В то же время очевидцы утверждают, что техника пролетала над крышами домов в приграничном селе.

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Над польским приграничным селом Беловеж утром 1 августа заметили военные вертолеты с белорусскими отметками. Соответствующие снимки опубликовала в соцсетях фотограф Элиза Ковальчик.

"Что кроме аистов летает сегодня над Беловежем?", — написала она.

Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk

Белорусские вертолеты над польским селом: реакция властей

В издании Wyborcza.pl рассказали, что жителей села напугала ситуация. Поляков интересует, почему службы не отреагировали на вражескую авиацию.

По словам очевидцев, вертолеты залетели примерно на 3 километра вглубь страны и летали над жилыми домами на достаточно низкой высоте — примерно 200-300 метров.

Журналисты обратились за комментарием в Пограничную службу и Министерство национальной обороны Польши. Однако чиновники заверили, что нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было.

"По предоставленной информации, белорусская сторона проводит плановые боевые действия в приграничном районе со своей стороны с применением авиации (учебные полеты). Вероятно, это были два вертолета Ми-8 и беспилотный летательный аппарат", — ответили в польском Минобороны.

В соцсетях подвергают сомнению ответ властей

Однако поляков такое объяснение не убедило. Юрист Камил Силлер раскритиковал утверждение, что белорусские вертолеты не нарушали воздушное пространство Польши. Он объяснил, что в таком случае жители приграничного села не смогли бы сделать фото техники с того ракурса, с которого она видна на снимках.

"С такого расстояния невозможно сфотографировать "пузо" вертолета обычным фотоаппаратом так, как это сделал фотограф", — подчеркнул Силлер.

Фото: Facebook / Kamil Syller Фото: Facebook / Kamil Syller

Напомним, 30 июля глава Управления международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что власть не знает планов Александра Лукашенко и осознает угрозу из-за размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

1 августа белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" могли бы "вломить по Жешуву и Варшаве". По его мнению, поляки должны быть благодарны Беларуси за удержание разъяренных российских наемников.