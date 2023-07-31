"Не можем недооценивать": власти Польши следят за присутствием "вагнеровцев" в Беларуси

Наемники Евгения Пригожина могут вести дестабилизирующую деятельность на польской границе, но спецслужбы постоянно следят за ситуацией.

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Глава Управления международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач 30 июля в программе "Гостевые события" заявил, что власти страны не собираются недооценивать присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси, сообщает "Polsatnews".

"Присутствие вагнеровцев в Беларуси — это факт. Об этом прямо сказал Александр Лукашенко. Известно, что в Москве и Минске было принято решение о размещении подразделений частной армии Евгения Пригожина в Беларуси", — заявил Пжидач.

По словам главы УМП, присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси подтверждают американцы и украинцы, которые также наблюдают за происходящим. Перемещаются единицы более тяжелой техники.

"Я тут не про огромные части говорю, а про машины, технику якобы для обучения, но мы никогда не знаем, что планирует Александр Лукашенко", — сказал он и подчеркнул, что польские службы постоянно следят за ситуацией на границе.

"Я не хочу вас пугать тем, что прямое нападение обязательно будет, но мы не можем его недооценивать. Трудно сказать, что будут делать Пригожин, Лукашенко, вагнеровцы. Это преступники, люди, выпущенные из тюрьмы, которым обещаны деньги, слава, все что угодно. Они непредсказуемы. Их присутствие вблизи нашей границы не может не представлять для нас угрозы", — подчеркнул Марцин Пшидач.

По словам Марцина Пшидача, "вагнеровцы" могут вести дестабилизирующую деятельность на польской границе. Но Польша сделает все, чтобы никто на восточном направлении даже не подумал о попытках дестабилизировать польскую границу.

Напомним, 29 июля сообщалось, что Литва и Польша хотят закрыть границу с Беларусью. По словам заместителя главы МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичюса, около 1200 наемников ЧВК "Вагнер" дислоцированы в Беларуси. Но все же армия Польши с ними справится.

Кроме этого, Польша получит самолеты Saab 340, чтобы закрыть восточный фланг. Стоимость контракта со шведским производителем оценивается в 58 млн долларов.