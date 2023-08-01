3 кілометри від кордону: над селом у Польщі помітили військові гелікоптери Білорусі (фото)

У польскому Міноборони заперечили порушення повітряного простору країни та пояснили активність у небі навчаннями. Водночас очевидці стверджують, що техніка пролітала над дахами будинків у прикордонному селі.

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Над польським прикордонним селом Біловежа зранку 1 серпня помітили військові гелікоптери з білоруськими позначками. Відповідні знімки опублікувала у соцмережах фотографка Еліза Ковальчик.

"Що крім лелек літає сьогодні над Біловежею?", — написала вона.

Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk Фото: Facebook / Eliza Kowalczyk

Білоруські гелікоптери над польським селом: реакція влади

У виданні Wyborcza.pl розповіли, що мешканців села налякала ситуація. Поляків цікавить, чому служби не відреагували на ворожу авіацію.

За словами очевидців, гелікоптери залетіли приблизно на 3 кілометри вглиб країни та літали над житловими будинками на досить низькій висоті — приблизно 200-300 метрів.

Журналісти звернулися за коментарем до Прикордонної служби та Міністерства національної оборони Польщі. Проте посадовці завірили, що порушень повітряного простору країни зафіксовано не було.

"За наданою інформацією, білоруська сторона проводить планові бойові дії в прикордонному районі зі свого боку із застосуванням авіації (навчальні польоти). Ймовірно, це були два гелікоптери Мі-8 і безпілотний літальний апарат", — відповіли у польському Міноборони.

У соцмережах піддають сумніву відповідь влади

Однак поляків таке пояснення не переконало. Юрист Каміл Сіллер розкритикував твердження, що білоруські гелікоптери не порушували повітряний простір Польщі. Він пояснив, що у такому разі мешканці прикордонного села не змогли б зробити фото техніки з того ракурсу, з якого її видно на знімках.

"З такої відстані неможливо сфотографувати "пузо" гелікоптера звичайним фотоапаратом так, як це зробив фотограф", — підкреслив Сіллер.

Фото: Facebook / Kamil Syller Фото: Facebook / Kamil Syller

Нагадаємо, 30 липня голова Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що влада не знає планів Олександра Лукашенка та усвідомлює загрозу через розміщення ПВК "Вагнер" у Білорусі.

1 серпня білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" могли б "вломити по Ряшеву та Варшаві". На його думку, поляки мають бути вдячні Білорусі за утримання розлючених російських найманців.