"Могут устраивать провокации": польский генерал объяснил присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси

"Вагнеровцы" могут проникать на территорию Польши, но это не та агрессия, которой следует опасаться официальной Варшаве.

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Генерал в отставке Станислав Козей, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши считает, что наемники ЧВК "Вагнер" в Республике Беларусь в первую очередь используются для того, чтобы запугать и отбить охоту поддерживать Украину, сообщает Rmf24.

"Они не представляют собой никакой военной силы, способной к агрессии на территории НАТО. Во-первых, у них нет даже тяжелой техники, потому что ее конфисковало Минобороны России. Они здесь только с легким оружием. Однако в руках россиян они являются отличным инструментом информационного давления, шантажа и запугивания", — заявил генерал Козей.

По его мнению, наемники ЧВК "Вагнер" могут устраивать провокации и проникать на территорию Польши, но это не агрессия, которой следует опасаться. Генерал предлагает усилить польскую оборонную систему и ограничить дезинформацию.

"В связи с этим типом действий мы должны организовать нашу систему защиты. Необходимо предоставлять людям достоверную информацию, то есть какие угрозы на самом деле создают для нас вагнеровцы, а не разоблачать преувеличенные угрозы, связанные с агрессией и войной", — заявил бывший глава Бюро национальной безопасности Польши.

Напомним, ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать россиян на войну в Украине. По данным журналистов, жителей РФ рекрутируют в ряды "Вагнера" через пункты в Омске и Новосибирске. Наемников также отправляют в Украину через связанный с "Газпромом" ЧВК "Редут".

Кроме этого, 1 августа военные аналитики из ISW рассказали о том, как Лукашенко использует ЧВК "Вагнер". Российские наемники нужны белорусскому авторитарному лидеру для создания нового типа военизированного формирования, которого прежде в РБ не существовало.