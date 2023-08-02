Вопреки словам Пригожина: ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать россиян на войну в Украине, — СМИ

По данным журналистов, жителей РФ рекрутируют в ряды "Вагнера" через пункты в Омске и Новосибирске. Наемников также отправляют в Украину через связанный с "Газпромом" ЧВК "Редут".

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ЧВК "Вагнер" продолжает вербовать в свои ряды наемников на территории РФ, хотя основатель компании Евгений Пригожин и заявляет об обратном. Об этом сообщают "Важные истории".

Пригожин настаивает, что ЧВК "Вагнер" присутствует исключительно на территории африканского континента и Беларуси. Но в чатах так называемых российских "добровольцев" появились сообщения о том, что военная компания собирается вновь начать рекрутинг в августе. Журналисты-расследователи выяснили, что как таковая вербовка наемников для войны в Украине не останавливалась.

Сообщается, что один из бывших "вагнеровцев", который воевал в странах Африки и Украине, рассказал, что людей рекрутируют через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске, а также посредством одного из пунктов "вагнеровцев" в Новосибирске.

31 июля руководитель наемников Евгений Пригожин сказал, что ЧВК не планирует набирать новобранцев, т.к. не испытывает "дефицита в личном составе". В профильных же чатах, где российские "добровольцы" общаются друг с другом, обнаружились сообщения о том, что группировка планирует возобновить набор в августе.

В организации "Силовое единство Сибири", которая базируется в Новосибирске и стала официальным представительством "вагнеровцев" в городе, отметили, что новый набор в ЧВК проводится по пятницам. Кандидатов ждут со спортивной формой для сдачи нормативов по физподготовке. Среди других требований: отсутствие судимости, хронических заболеваний и долгов. Еще нужны воинская специальность и загранпаспорт.

В организации, по информации журналистов, сообщают, что наемников набирают для африканских стран. Однако источники среди участников ЧВК сообщили, что на практике вербовочные центры проводят распределение боевиков уже после отбора. То есть могут отправить и в Украину.

Корреспондент издания, который под видом потенциального новобранца пытался узнать о том, как проводится рекрутинг в ЧВК "Вагнер", сообщил, что ему предложили отправиться на войну в Украину без подписания контракта с Минобороны РФ — от ЧВК "Редут", который, как считается, связан с российской компанией "Газпром".

"Ты подписываешь редутовский контракт на полгода, мы к Минобороны в итоге не относимся", — сказал журналисту издания рекрутер из отряда "Волки" ЧВК "Редут".

Напомним, что 1 августа военные аналитики из ISW рассказали о том, как Лукашенко использует ЧВК "Вагнер". Российские наемники нужны белорусскому авторитарному лидеру для создания нового типа военизированного формирования, которого прежде в РБ не существовало.

Также сообщалось, что 1 августа белорусские вертолеты залетели примерно на 3 км в польское воздушное пространство. Они находились на высоте около 200-300 метров над домами и в ряде случаев опускались до нескольких десятков метров.