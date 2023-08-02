Всупереч словам Пригожина: ПВК "Вагнер" продовжує вербувати росіян на війну в Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, жителів РФ рекрутують до лав "Вагнера" через пункти в Омську і Новосибірську. Найманців також відправляють в Україну через пов'язаний із "Газпромом" ПВК "Редут".

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ПВК "Вагнер" продовжує вербувати до своїх лав найманців на території РФ, хоча засновник компанії Євген Пригожин і заявляє про протилежне. Про це повідомляють "Важливі історії".

Пригожин наполягає, що ПВК "Вагнер" присутня виключно на території африканського континенту та Білорусі. Але в чатах так званих російських "добровольців" з'явилися повідомлення про те, що військова компанія збирається знову почати рекрутинг у серпні. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що як таке вербування найманців для війни в Україні не зупинялося.

Повідомляється, що один із колишніх "вагнерівців", який воював у країнах Африки та Україні, розповів, що людей рекрутують через православний спортивний клуб "Десантник" в Омську, а також за допомогою одного з пунктів "вагнерівців" у Новосибірську.

31 липня керівник найманців Євген Пригожин сказав, що ПВК не планує набирати новобранців, оскільки не відчуває "дефіциту в особовому складі". У профільних же чатах, де російські "добровольці" спілкуються один з одним, з'явилися повідомлення про те, що угруповання планує відновити набір у серпні.

В організації "Силова єдність Сибіру", яка базується в Новосибірську і стала офіційним представництвом "вагнерівців" у місті, зазначили, що новий набір у ПВК проводять щоп'ятниці. Кандидатів чекають зі спортивною формою для складання нормативів із фізпідготовки. Серед інших вимог: відсутність судимості, хронічних захворювань і боргів. Ще потрібні військова спеціальність і закордонний паспорт.

В організації, за інформацією журналістів, повідомляють, що найманців набирають для африканських країн. Однак джерела серед учасників ПВК повідомили, що на практиці вербувальні центри проводять розподіл бойовиків уже після відбору. Тобто можуть відправити і в Україну.

Кореспондент видання, який під виглядом потенційного новобранця намагався дізнатися про те, як проводять рекрутинг у ПВК "Вагнер", повідомив, що йому запропонували вирушити на війну в Україну без підписання контракту з Міноборони РФ — від ПВК "Редут", яка, як вважається, пов'язана з російською компанією "Газпром".

"Ти підписуєш редутівський контракт на пів року, ми до Міноборони в підсумку не належимо", — сказав журналісту видання рекрутер із загону "Вовки" ПВК "Редут".

Нагадаємо, що 1 серпня військові аналітики з ISW розповіли про те, як Лукашенко використовує ПВК "Вагнер". Російські найманці потрібні білоруському авторитарному лідеру для створення нового типу воєнізованого формування, якого раніше в РБ не існувало.

Також повідомлялося, що 1 серпня білоруські вертольоти залетіли приблизно на 3 км у польський повітряний простір. Вони перебували на висоті близько 200-300 метрів над будинками та в низці випадків опускалися до кількох десятків метрів.