По словам "повара Путина", частная военная компания при необходимости сможет создать новую дополнительную "группу", но сейчас дефицита в личном составе нет.

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Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" приостановила набор наемников и отправила большую часть "бойцов" в отпуск. Заявление было опубликовано в пропагандистском Telegram канале Grey Zone.

"Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Большая часть наших бойцов находится в отпуске, постольку поскольку перед этим был длительный период очень напряженной работы", — сказал Пригожин.

По словам Пригожина, время открытия центров по вербовке наемников в российских регионах "пока не определено". В то же время он заверил, что "Вагнер" продолжает работать в Африке и в "подготовительных центрах" в Беларуси.

Также он отметил, что ни он, ни совет командиров группировки не ставили никаких ограничений о переходе наемников ЧВК в другие силовые структуры России, но большинство из них решили остаться с "Вагнером". По этому поводу он выразил сожаление, что немногие согласились перейти из ЧВК Пригожин и подчеркнул, что, если понадобится, то он сможет создавать новую дополнительную "группу".

Отметим, что 27 июля на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге появился ранее "изгнанный" в Беларусь Евгений Пригожин, чтобы продемонстрировать африканским лидерам свои намерения оставаться значимым участником на африканском континенте.

Также сообщалось, что разведка США знала о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж в России, но скрывала разведданные от своих союзников.

Мы также писали о том, что США вели переговоры с Москвой во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В частности речь шла о сохранении жизней дипломатов из США, как того требуют международные нормы.