США вели переговоры с Москвой во время военного мятежа Пригожина, — Белый дом

По словам представителя администрации Байдена Джона Кирби, США не причастны к военному мятежу главы "вагнеровцев". Более того, сам американский чиновник не стал бы называть произошедшее военным переворотом в РФ.

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Соединенные Штаты вели переговоры с Москвой во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил представитель Белого дома, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет Sky News.

Он отметил, что Вашингтон никак не причастен к действиям "вагнеровцев" и бунту Пригожина. По словам американского чиновника, Вашингтон говорил с Москвой об этом, а также о сохранении жизней дипломатов из США, как того требуют международные нормы.

Кирби заявил, что у Вашингтона с Москвой была "хорошая, прямая линия связи" на минувших выходных.

Он также сказал, что Штаты не в курсе о детальных параметрах сделки между президентом РФ Владимиром Путиным и главой "вагнеровцев" Пригожиным. Кроме того, Штаты ничего не знают о точном местонахождении Пригожина на данный момент, а также что случилось с большинством его наемников.

По словам Кирби, он не стал бы определять произошедшее на выходных как "военный переворот" или мятеж.

Напомним, что 26 июня журналисты писали, что самолет Пригожина после мятежа улетел из Ростова в Санкт-Петербург. Так, на следующий день после неудачного бунта ЧВК "Вагнер" самолет Евгения Пригожина летал из Санкт-Петербурга в Ростов и обратно. Часть пути он прошел с выключенными транспондерами.

Кроме того, СМИ выяснили, что получил Лукашенко после мятежа Пригожина. Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, его страна будет получать российский газ по самой низкой цене в мире. Такое распоряжение дал лично Владимир Путин.

Также сообщалось, что Алексей Данилов назвал мятеж Пригожина началом конца России. По словам секретаря СНБО Украины, переворот в России может произойти как сейчас, так и "немножко позже", но он обязательно будет.