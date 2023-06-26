США вели переговори з Москвою під час військового заколоту Пригожина, — Білий дім

За словами представника адміністрації Байдена Джона Кірбі, США не причетні до військового заколоту глави "вагнерівців". Ба більше, сам американський чиновник не став би називати подію військовим переворотом в РФ.

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Сполучені Штати вели переговори з Москвою під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це заявив представник Білого дому, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі, пише Sky News.

Він зазначив, що Вашингтон ніяк не причетний до дій "вагнерівців" і бунту Пригожина. За словами американського чиновника, Вашингтон говорив із Москвою про це, а також про збереження життів дипломатів зі США, як того вимагають міжнародні норми.

Кірбі заявив, що у Вашингтона з Москвою була "хороша, пряма лінія зв'язку" на минулих вихідних.

Він також сказав, що Штати не в курсі про детальні параметри угоди між президентом РФ Володимиром Путіним і главою "вагнерівців" Пригожиним. Крім того, Штати нічого не знають про точне місцеперебування Пригожина на цей час, а також що сталося з більшістю його найманців.

За словами Кірбі, він не став би визначати те, що сталося на вихідних, як "військовий переворот" або заколот.

Нагадаємо, що 26 червня журналісти писали, що літак Пригожина після заколоту полетів із Ростова до Санкт-Петербурга. Так, наступного дня після невдалого бунту ПВК "Вагнер" літак Євгена Пригожина літав із Санкт-Петербурга до Ростова і назад. Частину шляху він пройшов із вимкненими транспондерами.

Крім того, ЗМІ з'ясували, що отримав Лукашенко після заколоту Пригожина. Посол Білорусі у РФ Дмитро Крутой заявив, що його країна отримуватиме російський газ за найнижчою ціною у світі. Таке розпорядження дав особисто Володимир Путін.

Також повідомлялося, що Олексій Данілов назвав заколот Пригожина початком кінця Росії. За словами секретаря РНБО України, переворот у Росії може відбутися як зараз, так і "трошки пізніше", але він обов'язково буде.