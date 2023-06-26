Самолет Пригожина после мятежа улетел из Ростова в Санкт-Петербург, – СМИ (инфографика)

По мнению журналистов, на следующий день после неудачного бунта ЧВК "Вагнер" самолет Евгения Пригожина летал из Санкт-Петербурга в Ростов и обратно. Часть пути он прошел с выключенными транспондерами.

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В воскресенье, 25 июня, в первой половине дня бизнес-джет Embraer Legacy 600, связанный с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, совершил перелет из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Такое предположение сделали журналисты "Важных историй", используя данные ресурса Flightradar24.

По данным портала, частный самолет с бортовым номером RA-02795 днем 25 июня вылетел из Санкт-Петербурга. В полете воздушное судно выключило транспондер (устройство, передающее сигнал о местоположении борта) над Волгоградской областью рядом с Ростовской.

Издание "Важные истории" предположило, что после выключения транспондеров воздушное судно продолжило перелет в Ростов.

Вечером того же дня бизнес-джет появился на радарах над Тамбовской областью и вернулся в Санкт-Петербург к 19:00.

Напомним, в последний раз Евгения Пригожина видели на публике вечером 24 июня, когда он уезжал из Ростова. Основатель ЧВК "Вагнер" признался журналистам, что считает результат своего неудавшегося военного восстания в России "нормальным".

Днем 26 июня пресс-служба Пригожина распространила его аудиокомментарий. Он упомянул, что народ РФ встретил мятеж с радостью и флагами. По его словам, когда первый штурмовой отряд подошел ближе к Москве, оставалось всего 200 километров, стало понятно, что может пролиться много крови, поэтому было принято решение остановиться.