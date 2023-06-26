"Вышли не для свержения власти": Пригожин впервые высказался о неудавшемся мятеже в РФ

По словам главы ЧВК "Вагнер", если бы войной в Украине изначально занимался он, то достичь целей якобы удалось бы за сутки. Также он упомянул, что народ РФ встретил мятеж с радостью и флагами.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился новыми подробностями военного мятежа, который произошел в России на выходных и ответил на вопросы, которые остались без ответов. Об этом сообщает его пресс-служба 26 июня.

По его словам, он за последние дни получил тысячи вопросов о том, что на самом деле произошло и какие были предпосылки для этого. Свое подразделение он называет одним из самых опытных в РФ и возможно в мире.

Военный мятеж Пригожина: предпосылки

"В результате интриг, непродуманных решений, это подразделение [ЧВК "Вагнер", — ред.] должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года. Собрался совет командиров, который донес всю информацию до бойцов и никто не согласился подписывать контракт с Минобороны. Все прекрасно знают, что это приведет к полной потери боеспособности", — говорится в сообщении.

Глава ЧВК "Вагнер" был решительно против такого решения и поэтому 30 июня он вместе с наемниками хотел выдвинуться в Ростов, где передал бы публично всю технику регулярной российской армии, но по ним был нанесен удар и отработали вертолеты. Около 30 человек погибли от действий ВС РФ.

После этого и было принято решение начать военный мятеж и выпущены первые заявления.

Военный мятеж Пригожина: результат

Одна из колонн отправилась в Ростов, а вторая поехала в направлении Москвы. За 24 часа, как говорит Евгений Пригожин, удалось пройти 780 километров и ни один солдат не был убит на земле.

Как только первый штурмовой отряд подошел ближе к Москве, оставалось всего 200 километров, стало понятно, что может пролиться много крови, поэтому было принято решение остановиться.

"Мы вышли для демонстрации протеста, а не свержения власти в стране. Наш марш показал серьезнейшие проблемы безопасности на территории страны. Если бы 24 февраля 2022 действия выполнял кто-то вроде ЧВК "Вагнер", то СВО длилась бы сутки", — продолжил Евгений Пригожин.

При этом, глава ЧВК "Вагнер" отметил, что мирные жители были положительно настроены на мятеж и встречали наемников с флагами России и эмблемами ЧВК.

"Они были счастливы, когда мы проходили мимо. Многие из них пишут слова поддержки, а многие разочарованы тем, что мы остановились", — говорится в сообщении.

О том, где он сейчас находится и что в ближайшее время ждет ЧВК "Вагнер" он не рассказал.

Напомним, 26 июня сообщалось, что в российских городах снова заработали вербовочные центры в ЧВК "Вагнер". Это происходит несмотря на то, что после мятежа Пригожина в субботу вся символика "вагнеровцев" была уничтожена.