"Вийшли не для повалення влади": Пригожин уперше висловився про невдалий заколот у РФ

За словами глави ПВК "Вагнер", якби війною в Україні спочатку займався він, то досягти цілей нібито вдалося б за добу. Також він згадав, що народ РФ зустрів заколот із радістю і прапорами.

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Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поділився новими подробицями військового заколоту, який стався в Росії на вихідних, і відповів на запитання, які залишилися без відповідей. Про це повідомляє його пресслужба 26 червня.

За його словами, він за останні дні отримав тисячі запитань про те, що насправді сталося і які були передумови для цього. Свій підрозділ він називає одним із найдосвідченіших у РФ і, можливо, у світі.

Військовий заколот Пригожина: передумови

"У результаті інтриг, непродуманих рішень, цей підрозділ [ПВК "Вагнер", — ред.] мав припинити своє існування 1 липня 2023 року. Зібралася рада командирів, яка донесла всю інформацію до бійців і ніхто не погодився підписувати контракт із Міноборони. Усі чудово знають, що це призведе до повної втрати боєздатності", — ідеться в повідомленні.

Очільник ПВК "Вагнер" був рішуче проти такого рішення і тому 30 червня він разом із найманцями хотів висунутися до Ростова, де передав би публічно всю техніку регулярній російській армії, але по них було завдано удару і відпрацювали вертольоти. Близько 30 людей загинули від дій ЗС РФ.

Після цього і було ухвалено рішення почати військовий заколот і випущено перші заяви.

Військовий заколот Пригожина: результат

Одна з колон вирушила до Ростова, а друга поїхала в напрямку Москви. За 24 години, як каже Євген Пригожин, вдалося пройти 780 кілометрів і жодного солдата не було вбито на землі.

Щойно перший штурмовий загін наблизився ближче до Москви, залишалося всього 200 кілометрів, стало зрозуміло, що може пролитися багато крові, тому було ухвалено рішення зупинитися.

"Ми вийшли для демонстрації протесту, а не повалення влади в країні. Наш марш показав серйозні проблеми безпеки на території країни. Якби 24 лютого 2022 року дії виконував хтось на кшталт ПВК "Вагнер", то СВО тривала б добу", — продовжив Євген Пригожин.

Водночас глава ПВК "Вагнер" зазначив, що мирні жителі були позитивно налаштовані на заколот і зустрічали найманців із прапорами Росії та емблемами ПВК.

"Вони були щасливі, коли ми проходили повз. Багато з них пишуть слова підтримки, а багато хто розчарований тим, що ми зупинилися", — йдеться в повідомленні.

Про те, де він зараз перебуває і що найближчим часом чекає на ПВК "Вагнер" він не розповів.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що в російських містах знову запрацювали вербувальні центри в ПВК "Вагнер". Це відбувається попри те, що після заколоту Пригожина в суботу всю символіку "вагнерівців" було знищено.