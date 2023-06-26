У російських містах знову запрацювали вербувальні центри в ПВК "Вагнер", — росЗМІ

У російських містах знову з'явилися рекламні банери ПВК "Вагнер", незважаючи на те, що після заколоту Пригожина в суботу всю символіку "вагнерівців" було знищено.

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У деяких російських містах, зокрема в Тюмені та Новосибірську, повідомляють про відновлення діяльності центрів, пов'язаних із вербуванням у приватну військову компанію "Вагнер". Це сталося після інциденту, пов'язаного з Євгеном Пригожиним. Про це повідомляє пропагандистське видання "ТАСС.

Зазначається, що вхід в один із центрів ПВК "Вагнер" у центрі Новосибірська знову прикрашають рекламні плакати компанії. Це сталося попри те, що минулої суботи банери були зняті, а сам центр тимчасово припинив свою роботу.

У штабі ПВК "Вагнер" у Тюмені також оголосили, що вони приймають відвідувачів тільки за попереднім записом.

Після заколоту майбутнє ПВК "Вагнер" залишається неясним. Згідно із заявою прес-секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, учасників заколоту, імовірно, не будуть переслідувати, враховуючи їхні "заслуги на фронті". Він також згадав можливість того, що деякі бійці можуть укласти контракти з Міністерством оборони РФ, якщо вони будуть бажати цього.

Раніше Фокус відстежив, як розвивалися події, пов'язані з конфліктом Євгена Пригожина з вищим керівництвом Міноборони РФ, і як це протистояння переросло у відкритий збройний заколот.

Також ми публікували думки західних експертів, які дали оцінку останнім подіям у РФ. За їхніми словами, ситуація навколо ПВК "Вагнер" демонструє слабкість Кремля і його залежність від приватних військових підрядників.