Ослаблена Росія: як Кремль спасував перед Пригожиним і його ПВК, — експерти

Збройний заколот "вагнерівців" показав, наскільки російське політичне керівництво, і зокрема Володимир Путін, залежні від приватних військових підрядників. На думку західних експертів, у найближчому майбутньому Міноборони РФ не зможе створити боєздатні частини такого рівня, як ПВК "Вагнер".

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Нетривалий військовий заколот ПВК "Вагнер" у Росії продемонстрував залежність Кремля від приватних військових підрядників, яких він не може контролювати. І хоч би як намагалися в російському Міноборони посилювати регулярні війська, фактично найманці Євгена Пригожина, як і раніше, найпідготовленіші та наймотивованіші бійці в РФ, яких, як виявилося, вище керівництво країни тримати під контролем нездатне. Про це 25 червня розповіли військові аналітики в інтерв'ю виданню Defence One.

Найпідготовленіші та наймотивованіші

Старший науковий співробітник Центру європейського аналізу Марк Вояджер зазначив, що найважливішим одкровенням, яке стало результатом спроби перевороту Пригожина, є те, що Росія занадто залежить від ПВК "Вагнер", щоб ефективно протистояти їй.

"Факт залишається фактом: це, як і раніше, найпідготовленіші, наймотивованіші, найжорстокіші, найлютіші, але все ще найздібніші сили, які наразі є в розпорядженні російського командування", — вважає Вояджер.

Він додав, що в осяжному майбутньому Міноборони РФ не зможе створити підрозділи, здатні хоча б частково зробити те, що робили "вагнерівці".

Багато в чому це пояснюється тим, що найманці могли діяти за своїми власними правилами, на відміну від російських військових, сказав Вояджер. Це збройне формування складається не тільки з ветеранів бойових дій, а й із ув'язнених, яких набирали в місцях позбавлення волі. За його словами, через це російським військовим буде дуже важко перевести найманців на офіційну службу, хоча в Міноборони країни заявили про свої плани зробити саме це до кінця літа — що, ймовірно, і стало головним каталізатором заколоту.

"Більшість із них — закоренілі злочинці та вбивці. Як це робиться? Як це відіб'ється на моральному дусі російських військ?... Уявіть собі офіцерів, які намагаються керувати такою різношерстою командою? Дійсно, у цих людей своя субординація", — підкреслив Вояджер.

Регулярна армія РФ не замінить "вагнерівців"

Інший військових експерт Роб Лі звернув увагу, що гібридний характер угруповання також зробив його ціннішим для президента Володимира Путіна, який не зможе замінити їхній глобальний вплив на війні офіційними російськими військами. Водночас якоюсь мірою "вагнерівці" залежні від російського уряду під час проведення операцій в Африці" та інших місцях.

"Тому Путін нізащо не захоче відмовитися від такого впливу", — наголосив Лі.

Однак останні події показали, наскільки слабким є вплив Кремля і, зокрема, Путіна на приватних військових підрядників, з огляду на той факт, що йому було кинуто прямий виклик. У будь-якому разі дії Пригожина послабили всіх на російському боці, що зі свого боку може бути вкрай вигідним для України, підсумував Лі.

Раніше Фокус відстежив хронологію конфлікту керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і верхівки Міноборони РФ, який згодом переріс у відкрите протистояння і збройний заколот.