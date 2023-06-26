Ослабленная Россия: как Кремль спасовал перед Пригожиным и его ЧВК, — эксперты

Вооруженный мятеж "вагнеровцев" показал, насколько российское политическое руководство, и в частности, Владимир Путин зависим от частных военных подрядчиков. По мнению западных экспертов, в обозримом будущем Минобороны РФ не сможет создать боеспособные части такого уровня, как ЧВК "Вагнер".

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Непродолжительный военный мятеж ЧВК "Вагнер" в России продемонстрировал зависимость Кремля от частных военных подрядчиков, которых он не может контролировать. И как бы не старались в российском Минобороны усиливать регулярные войска, фактически наемники Евгения Пригожина, по-прежнему, самые подготовленные и мотивированные бойцы в РФ, которых, как оказалось, высшее руководство страны держать под контролем неспособно. Об этом 25 июня рассказали военные аналитики в интервью изданию Defence One.

Самые подготовленные и мотивированные

Старший научный сотрудник Центра европейского анализа Марк Вояджер отметил, что самым важным откровением, которое стало результатом попытки переворота Пригожина, является то, что Россия слишком зависит от ЧВК "Вагнер", чтобы эффективно противостоять им.

"Факт остается фактом: это по-прежнему самые подготовленные, самые мотивированные, самые жестокие, самые свирепые, но все еще самые способные силы, которые в настоящее время имеются в распоряжении российского командования", — полагает Вояджер.

Он добавил, что в обозримом будущем Минобороны РФ не сможет создать подразделения, способные хотя бы частично сделать то, что делали "вагнеровцы".

Во многом это объясняется тем, что наемники могли действовать по своим собственным правилам, в отличие от российских военных, сказал Вояджер. Это вооруженное формирование состоит не только из ветеранов боевых действий, но и из заключенных, которых набирали в местах лишения свободы. По его словам, из-за этого российским военным будет очень трудно перевести наемников на официальную службу, хотя в Минобороны страны заявили о своих планах сделать именно это к концу лета — что, вероятно, и стало главным катализатором мятежа.

"Большинство из них — закоренелые преступники и убийцы. Как это делается? Как это отразится на моральном духе русских войск?… Представьте себе офицеров, которые пытаются управлять такой разношерстной командой? Действительно, у этих людей своя субординация", — подчеркнул Вояджер.

Регулярная армия РФ не заменит "вагнеровцев"

Другой военных эксперт Роб Ли обратил внимание, что гибридный характер группировки также сделал ее более ценной для президента Владимира Путина, который не сможет заменить их глобальное влияние на войне официальными российскими войсками. В то же время в какой-то мере "вагнеровцы" зависимы от российского правительства при проведении операций в Африке" и других местах.

"Поэтому Путин ни за что не захочет отказаться от такого влияния", — подчеркнул Ли.

Однако последние события показали, насколько слабо влияние Кремля и в частности Путина на частных военных подрядчиков, учитывая тот факт, что ему был брошен прямой вызов. В любом случае действия Пригожина ослабили всех на российской стороне, что в свою очередь может быть крайне выгодно для Украины, подытожил Ли.

Ранее Фокус отследил хронологию конфликта руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и верхушки Минобороны РФ, который со временем перерос в открытое противостояние и вооруженный мятеж.