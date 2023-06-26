"Процесс пошел". Данилов назвал мятеж Пригожина началом конца России

По словам секретаря СНБО, переворот в России может произойти как сейчас, так и "немножко позже", но он обязательно будет.

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Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, у которого есть сторонники, является началом конца России. Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире Radio NV.

"Пригожин не один, там есть сообщники, есть помощники, они находятся как на территории Москвы, так и на других территориях. Имейте в виду, что это начало конца России", — сказал чиновник.

Он уточнил, что переворот в РФ может произойти как сейчас, так и "немножко позже", добавив, что граждане страны отнеслись к попытке главаря наемников его осуществить "очень положительно".

По словам Данилова, на российских АЗС, принадлежащих Виктору Медведчуку технику мятежных наемников бесплатно заправляли, а самих "вагнеровцев" бесплатно кормили.

"Никакой стабильности путинской вертикали уже нет довольно давно, все это миф. Все, что они себе нарисовали, придумали, считают, что таким образом можно управлять страной, это невозможно, у Путина власти уже нет, и само событие, которое произошло — это как раз последствия того, что делал в свое время Путин", – отметил глава СНБО.

Он напомнил, что после начала полномасштабной войны неоднократно говорил, что вместе с вторжением российский диктатор начал процесс распада РФ.

"И она распадется, она не будет в тех пределах, в которых она сегодня есть. Начало было в феврале 2014 года, нелепое решение. А если вернуться к истории, начало было в 2008 году, когда он первый напал на Грузию", — сказал Данилов.

Кроме того, чиновник акцентировал внимание на том, что отсутствие монолитной власти Владимира Путина в России увидел весь мир.

"Даже физическое уничтожение Пригожина — это будет также событие, которое будет влиять на многих людей в России, потому что там было очень много сторонников. Он в последнее время вот очень много выходил в эфиры, рассказывал то, что нравится определенной части населения, поэтому давайте будем понимать, что процесс, как говорил классик, пошел", — заключил Данилов.

Напомним, 26 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поделился новыми подробностями военного мятежа, который произошел в России на выходных. Он упомянул, что народ РФ встретил мятеж с радостью и флагами.

В этот же день политический эксперт Александр Кочетков заявил, что повторение попытки мятежа обязательно будет, "Вагнер" показал что это возможно. По его мнению, следующая попытка точно будет, но далеко от Москвы.