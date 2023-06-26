Вопрос времени. Кто и когда поднимет новый мятеж против Путина

Впервые в истории современной России кремлевское руководство не нашло в себе возможности ответить на угрозу в отношении ее развития. Этим самым создан прецедент для будущих вооруженных мятежей. Фокус узнавал какой будет судьба мятежников из ЧВК "Вагнер" и кто следующим может повернуть оружие против Кремля.

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24 июня, в 200 км от Москвы лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что разворачивает военную колонну, и возвращается обратно в полевые лагеря и пункты постоянной дислокации. Меньше, чем за сутки, так называемого "марша справедливости", наемники взяли под полный контроль город Ростов вместе со штабом Южного военного округа Минобороны РФ, военные объекты в Воронежской области.

Причиной такого решения стало, по словам Пригожина, нежелание "проливать кровь русских". Впоследствии стало известно, что посредником в урегулировании конфликта выступил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко — якобы Пригожин согласился перейти в Беларусь, а всем участникам мятежа обещали амнистию.

Мятеж Евгения Пригожина и ответ на него российского руководства сильно напоминают цирковое выступление Фото: Getty Images

По состоянию на 26 июня 2023 года сведения о месте нахождения Пригожина отсутствуют. Однако уголовное дело против него никуда не делось. Федеральная служба безопасности РФ продолжает расследовать организацию вооруженного мятежа. В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила сведения о переброске "вагнеровцев", участвовавших в неудачном мятеже, на восток Украины.

"Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион", — рассказала Маляр, добавив: "из-за того, что события очень быстро исчерпали себя, эти войска возвращают на восток", — сказала она в эфире телемарафона.

Что будет с ЧВК "Вагнер" дальше

По мнению военного эксперта Олега Старикова, силы ЧВК "Вагнера" не будут распылять, ведь это мощное военное формирование, продемонстрировавшее свою боеспособность во многих военных конфликтах. Их опыт и навыки нужны руководству Минобороны. К тому же не надо забывать, что именно "вагнеровцы" обеспечивают все денежные потоки из Африки — добычу алмазов, редкоземельных материалов.

"Те кто не поддержал мятеж будут расформированы по подразделениям Минобороны, а мятежники уйдут в Беларусь. Надо различать состав ЧВК Вагнер, там не все криминальные элементы, но и профессиональные военные. Так вот, условный криминал останется в Беларуси, они очень выгодны Лукашенко, ведь будут воевать с партизанами на протестным подпольем. Наемники — вернутся в Африку", — объясняет Фокусу Стариков.

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Политический эксперт Александр Кочетков считает наоборот, что "вагнеровцев" будут уничтожать, как тех, кто уже предал.

"Вагнеровцев разбросают по другим подразделениям Минобороны и уничтожат на фронтах в Украине. Командование найдут и ликвидируют, как это в свое время делали "вагнеровцы" с командирами ОРДЛО, которые выходили из-под контроля", — говорит он Фокусу.

Стоит отметить, что бойцы "Шторм Z" записали обращение к Пригожину, в котором назвали его "нелюдем" за прекращение мятежа. Это подразделение создано исключительно из российских заключенных и аффилировано непосредственно с министром обороны Сергеем Шойгу.

Кто командует ЧВК "Вагнер"

Не надо забывать, что ЧВК "Вагнер", это в первую очередь отставные кадровые военные, представители спецслужб, имеющие практический боевой опыт. Заключенные — это уже последняя очередь, за счет которых пополняли штурмовые подразделения, чтобы не подвергать угрозе быть уничтоженными ценные кадры. Однако надо заметить, что ЧВК "Вагнер", это не только Пригожин. Бывший повар Путина является соучредителем, а формально финансистом компании. Структура и руководство непубличные, из открытых источников известно, что кроме Дмитрия Уткина (он же Вагнер) подразделением командуют Андрей Трошев (Седой), Александр Кузнецов (Ратибор), Андрей Богатов (Бродяга). Все трое есть на совместных фото с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин в окружении командиров ЧВК "Вагнер". Слева направо: Богатов, Трошев, Путин, Кузнецов, Уткин Фото: Скриншот

То есть, это все те, кому максимально доверял российский президент. Поэтому сейчас мы имеем двоякую ситуацию — военных командиров, которые предали Путина и обещание избежать наказания, если мятеж остановится. Правда, никаких гарантий от кремлевских руководителей мы не услышали, а слова Лукашенко не являются позицией Москвы.

Надо понимать, что судьба будущих мятежей зависит от того, как с участниками и организаторами этого разберется действующая власть России. Если все простят, то Путин в очередной раз распишется в своей слабости и потеряет и так разрушенную репутацию сильного лидера. Если всех репрессируют, то Кремль на определенный период потеряет действенный инструмент военного давления.

Кроме вагнеровцев в мятеже формально приняли участие военные подразделения на территории России, ведь по ходу движения "колонны Пригожина", к ним присоединялись целые воинские части.

"Поход на Москву" подтвердил то, что ранее начали делать рейды РДК и ЛСР — показали слабость центральной власти, неуклюжесть и неадекватность в принятии решений.

Возможны ли новые мятежи

По мнению экспертов, все это в комплексе создает условия для будущих вооруженных мятежей и протестов против действующей власти в Москве. Кремль уже показал свою слабость и пошел на уступки. По словам Старикова, уже вскоре должно быть объявлено о замене начальника Генштаба и министра обороны. Решение по ним уже принято, но не в стиле Путина, как говорится, "рубить с плеча". Кроме того, не надо забывать, что Шойгу и Герасимов являются носителями так называемого "ядерного чемоданчика" РФ.

"Повторение попытки мятежа обязательно будет, "Вагнер" показал что это возможно. В РФ на танках и бронетехнике приветливо встречают, чуть ли не с хлебом-солью. Я думаю, что следующая попытка точно будет, но далеко от Москвы. Это будут какие-то местные националисты, возможно РДК, если смогут заручиться поддержкой местного населения, возможно даже, Кадыров. Путь открыт, попытка мятежа показала, что режим не может оперативно реагировать и адекватно отвечать на вызовы, поэтому приходится договариваться не на своих условиях", — прогнозирует Кочетков.

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