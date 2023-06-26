Следствие идет: в РФ не закрыли дело против Пригожина, несмотря на обещания Кремля, — росСМИ

ФСБ продолжает расследовать военный мятеж, организованный лидером "вагнеровцев" в России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дело будет прекращено.

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По состоянию на 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным юридически не прекращено, а ФСБ РФ продолжает расследовать преступление. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили журналисты "Коммерсантъ".

В СМИ напомнили, что дело было возбуждено еще 23 июня, но после переговоров Пригожина с белорусским политиком Александром Лукашенко в России объявили о якобы прекращении преследования главы "вагнеровцев". Источник опроверг предыдущие сообщения в российских медиа со ссылкой на Генпрокуратуру РФ о якобы отмене решения ведомства.

"По данным источника, для принятия другого решения прошло слишком мало времени", — подчеркнули в издании.

Собеседник заверил журналистов, что постановление о возбуждении уголовного дела о мятеже до сих пор не было отменено, а соответствующее следствие продолжается.

Напомним, 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, а власти РФ не будут преследовать участников мятежа.

25 июня пропагандист Дмитрий Киселев сказал в эфире своей программы, что гарантии безопасности Пригожин получил не от президента России Владимира Путина, а от белорусского лидера Александра Лукашенко. Также он продемонстрировал фрагмент интервью, в котором Путин делился, что не прощает измену.