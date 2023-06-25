Пригожин будет жить в Беларуси: уголовное дело против лидера вагнеровцев закроют, — Песков

По информации спикера Кремля, Пригожин сможет работать кем угодно, а в отношении его наемников не будет преследований учитывая их фронтовые заслуги.

Related video

Пресс-секретарь президента Россиии Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, после чего он "уйдет в Беларусь". Об этом передает российское издание ТАСС.

Также сообщается, что Пескову неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Беларусь.

Издание передает, что власти РФ не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги. Часть бойцов ЧВК, которая изначально отказалась участвовать в "походе" Пригожина, подпишет контракты с Минобороны.

Бунт Пригожина против ВС РФ

Напомним, что под ночь на 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ обстреляли место расположения "вагнеровцев". После этого совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

В ночь на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу РФ и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону.

25 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за военного мятежа руководителя вагнеровцев Пригожина.

Спустя целый день боевых действий ЧВК "Вагнер" а Ростове и Воронежской области, колонны российских наемников ЧВК "Вагнер" передумали ехать на Москву, чтобы не проливать кровь россиян.