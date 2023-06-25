Пригожин житиме в Білорусі: кримінальну справу проти лідера вагнерівців закриють, — Пєсков

За інформацією спікера Кремля, Пригожин зможе працювати ким завгодно, а щодо його найманців з боку влади не буде переслідувань з огляду на їхні фронтові заслуги.

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Прессекретар президента Росіїї Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу стосовно лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина буде припинено, після чого він "поїде в Білорусь". Про це передає російське видання ТАСС.

Також повідомляється, що Пєскову невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він поїде в Білорусь.

Видання передає, що влада РФ не буде переслідувати тих вагнерівців, які взяли участь у заколоті, з огляду на їхні фронтові заслуги. Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у "заколоті" Пригожина, підпише контракти з Міноборони.

Бунт Пригожина проти ЗС РФ

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що ЗС РФ обстріляли місце розташування "вагнерівців". Після цього рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

У ніч на 24 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон РФ і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону.

25 червня мер Москви Сергій Собянін оголосив 26 червня в Москві неробочим днем через військовий заколот керівника вагнерівців Пригожина.

Через цілий день бойових дій ПВК "Вагнер" у Ростові та Воронезькій області колони російських найманців "Вагнер" передумали їхати на Москву, щоб не проливати кров росіян.