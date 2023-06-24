У Москві оголосили 26 червня неробочим днем через військовий заколот

Мер російської столиці заявив про перекриття доріг у Москві, а жителям порадив утриматися від пересування містом.

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Мер Москви Сергій Собянін оголосив 26 червня у Москві неробочим днем через військовий заколот. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"З метою мінімізації ризиків мною в межах оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем — крім органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб. Прошу максимально утримуватися від поїздок містом. Можливе перекриття руху в окремих кварталах та на окремих дорогах. Вчасно повідомляйте 112 про позаштатні ситуації та події. Міські служби працюють у режимі підвищеної готовності", — написав мер.

Тим часом військові колони помітили вже за 125 км від Москви поблизу Калуги на Київському шосе. На Ленінградському шосе в Москві зараз вже стоїть бронетехніка Міноборони РФ.

Російський диктатор Володимир Путін шукає шляхи фізичного усунення головного заколотника Пригожина, а найманцям ПВК хоче пообіцяти амністію. У ЗС РФ немає серйозних сил, щоб перекрити Пригожину прохід до Москви.