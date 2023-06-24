Увійшли в Московську область: скільки залишилося "Вагнеру" до Москви (інфографіка)

Офіційного підтвердження того, що вагнерівці дісталися Московської області, поки що не було.

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Озброєні до зубів бойовики ПВК "Вагнер" продовжують свій рух у бік Москви. Вони вже вільно почуваються в Ростові, а тепер низка телеграм-каналів повідомляють, що колони техніки найманців Євгена Пригожина вже зайшли до Московської області й перебувають за дві години від столиці РФ. Зокрема, телеграм-канал "Оперативный Донецк" публікує кадри, на яких тентовані військові вантажівки їдуть у бік Москви, а також мапу просування, згідно з якою вагнерівці вже проїхали село Барабанове (Кашира) в Московській області.

Якщо вірити карті, вагнерівці вже в Московській області Фото: Соцмережi

Зазначимо, що офіційного підтвердження від влади цієї інформації поки що немає, проте канали публікують кадри з військовою технікою вже в Підмосков'ї. Звідти до столиці — не більше 100 км.

Раніше бойовики ПВК "Вагнер" прорвали заблоковану дорогу на столицю, де були виставлені вантажівки з піском і водовози. Техніка найманців без особливих проблем подолала цей бар'єр і їде далі.

За інформацією телеграм-каналу "Верстка", сили вагнерівців розділилися на дві групи і перетнули кордон Росії та анексованих регіонів у двох місцях. Перша група пройшла через КПП Новошахтинськ у Ростовській області близько опівночі, дісталася траси М-4 і нею до ранку дісталася до Ростова-на-Дону, де розташований штаб ПВО. Відомо, що в цій групі бійців ПВК перебував Євген Пригожин. У Ростові він зустрівся із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і генералом Алексєєвим.

Друга група перетнула кордон приблизно на 120 км на північ від першої на КПП Волошине. Звідти найманці дійшли до міста Міллерово і звернули на трасу М-4, щоб продовжити свій шлях у напрямку Москви. За словами співрозмовників "Верстки", ПВК "Вагнер" обійшла Воронеж трасою і попрямувала далі на північ, по дорозі вступаючи в зіткнення з підрозділами Міноборони. Найманці вже дісталися півночі Липецької області, це — більше половини шляху до Москви.

У Москві готуються до приїзду вагнерівців. Уздовж Каширського шосе залягли автоматники, а на в'їздах стоїть броньована техніка.

Російські військові готуються зустрічати вагнерівців у Москві з автоматами Фото: Скриншот из Telegram

Крім того, в мережі з'явилося фото моста через Москву-річку, через який проїхати неможливо.

Міст через Москву-річку зараз має такий вигляд Фото: Соцмережi

Тим часом із Москви відлітають представники влади та еліта. Найбільше рейсів — у Санкт-Петербург, Туреччину і Дубай.

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін обдзвонює своїх колег із проханнями про допомогу. Президент Казахстану Касима-Жомарта Токаєва. Той уже відмовив йому, мотивувавши, що це внутрішній конфлікт Росії.

Раніше Фокус писав, що голова Кремля також зателефонував президенту Туреччини, поскаржившись на бунт Пригожина.