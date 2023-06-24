Похід на Москву скасовується: Пригожин заявив, що розвертає колони і їде у зворотньому напрямку

Пригожин заявив, що не йтиме на Москву, а повернеться в польові табори.

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Колони російських найманців ПВК "Вагнер" передумали їхати на Москву, щоб не проливати кров росіян. Про це в своїй заяві ввечері 24 червня сказав очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"ПВК "Вагнер" хотіли розформувати. Ми вийшли 23 червня на "марш справедливості". За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися, тому, розуміючи всю відповідальність, що бути пролита російська кров з однієї зі сторін, розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", — сказав Пригожин.

За повідомленням росЗМІ, Пригожину запропонували відмовитися від ідеї йти на Москву, а у відповідь запропонували гарантії безпеки ПВК "Вагнеру" та пообіцяли розв'язати питання Шойгу та Герасимова.

Нагадаємо, що до цього Пригожин провів перемовини з Олександром Лукашенком, який нібито переконав його зупинити похід на Москву.

Раніше повідомлялося, що мер Москви Сергій Собянін оголосив 26 червня у Москві неробочим днем через військовий заколот.

Також йшлося про те, що російський диктатор Володимир Путін шукає шляхи фізичного усунення головного заколотника Пригожина, а найманцям ПВК хоче пообіцяти амністію. У ЗС РФ немає серйозних сил, щоб перекрити Пригожину прохід до Москви.