Військовий заколот Пригожина: ПВК "Вагнер" оголосила війну Міноборони РФ, усі подробиці (фото, відео)

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підняв заколот проти військового командування Росії. У Ростовській області та в Москві оголосили план "Фортеця". У ФСБ порушили проти командира найманців кримінальну справу.

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Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська, підконтрольні Міністерству оборони Росії, обстріляли ракетами позиції його найманців у тилу. Фокус розібрався в деталях події.

Так, аудіоповідомлення було опубліковано в Telegram-каналі так званої пресслужби Євгена Пригожина.

"Сьогодні бачачи, що ми не зломлені, вони (російські військові, — ред.) завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців", — заявив Пригожин.

За його словами, Міноборони РФ обдурило його найманців, позбавивши їх можливості "захищати свої будинки".

ПВК "Вагнер" звинуватив Міноборони РФ в обстрілі своїх позицій

Військовий заколот Пригожина

Потім уже о 21:25 на каналі пресслужби Пригожина з'явився новий аудіозапис. На ньому Пригожин каже, що рада командирів найманців ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ.

"Ті, хто знищили сьогодні наших хлопців, які знищили десятки тисяч наших солдатів будуть покарані. Я прошу нікому не чинити опір. Усі, хто намагатимуться чинити цей опір... ми будемо вважати, що це загроза і знищувати негайно. Включаючи будь-які блокпости, що встали на нашому шляху, будь-яку авіацію", — заявив Пригожин.

Глава ПВК "Вагнер" закликав росіян не виходити на вулицю за маршрутами проходження його найманців. Він заявив, що після того, як "вагнерівці" закінчать розпочате, вони повернуться на фронт в Україну нібито для захисту РФ.

Сергій Шойгу втік із Ростова-на-Дону

Після цього Пригожин заявив, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу втік із Ростова-на-Дону. За його словами, саме він наказав підняти вертольоти ЗС РФ, щоб атакувати позиції найманців.

"Цю тв*рюку буде зупинено!" — сказав Пригожин.

Він заявив, що Шойгу 23 червня спеціально прибув до Ростова, щоб знищити ПВК "Вагнер". Він наказав артилеристам і пілотам вертольотів відкрити вогонь по позиціях найманців.

Також глава найманців заявив, що 25 тисяч "вагнерівців" ідуть, щоб розібратися, "чому в Росії коїться свавілля". Він закликав приєднуватися до нього всіх, хто хоче.

"25 тисяч очікує як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія і вся країна", — сказав він.

Свої дії Пригожин називає не військовим переворотом, а "маршем справедливості".

Реакція на дії глави ПВК "Вагнер" у Росії

Національний антитерористичний комітет Росії заявив, що проти Пригожина порушили кримінальну справу у ФСБ.

У повідомленні йдеться, що кримінальну справу порушено за фактом заклику до військового заколоту.

"Вимагаємо негайно припинити протиправні дії", — зазначили у відомстві.

Крім того, там повідомили, що всі озвучені заяви Пригожина щодо Міноборони РФ "не мають під собою жодних підстав".

Також повідомляється, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін у курсі події і всієї ситуації навколо ПВК "Вагнер".

"Путін у курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина, вживаються всі необхідні заходи", — сказав Пєсков.

У Міністерстві оборони Росії також заявили, що слова Пригожина є неправдивими і являють собою провокацію.

"Усі поширювані в соціальних мережах від імені Євгена Пригожина повідомлення та відеокадри про нібито "нанесення МО РФ удару по "тиловим таборам" ПВК "Вагнер" не відповідають дійсності та є інформаційною провокацією", — ідеться в повідомленні.

У Кремлі справжня паніка

Крім того, в адміністрації президента РФ Володимира Путіна справжня паніка у зв'язку з військовим заколотом глави ПВК "Вагнер". Про це пише ресурс"Важные истории" з посиланням на своє джерело, яке близьке до Кремля.

Повідомляється, що в Кремлі ще тиждень тому з'явилася інформація про те, що Пригожин "щось готує". Джерело вважає, що ролик із результатами удару ЗС РФ по позиціях "вагнерівців", поширений раніше, є інсценуванням.

Однак журналіст Bellingcat Арік Толер іншої думки. Він заявив, що місцевість на кадрах збігається з тією, яку показував російський військкор Олександр Симонов, коли відвідував позиції ПВК "Вагнер".

Як пише ресурс "Досье" з посиланням на своє джерело, співробітників ФСБ у Москві терміново викликали на робочі місця.

План "Фортеця" в Москві

Також повідомляється, що в російській столиці введено план "Фортеця".

"Вітаю, живу в Москві на метро Каширська біля військкомату і відділу поліції. Підвищена активність, поліцейська техніка снує туди-сюди", — цитує Telegram-канал одного з місцевих жителів.

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План "Фортеця" в Ростовській області РФ

Telegram-канал Baza повідомляє, що в Ростовській області РФ також оголошено план "Фортеця". Співробітників піднято по тривозі. Чи є тривога навчальною і які її причини, з'ясовують.

"План "Фортеця" передбачає екстрений збір особового складу та взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств. Також план передбачає готовність до відбиття зовнішнього нападу", — йдеться в повідомленні.

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Реакція РДК і легіону "Свобода Росії"

Російські добровольці заявили, що за останній рік Євген Пригожин став самостійною політичною фігурою в Російській Федерації.

Як зазначає Нікітін, війна в Україні стала для Євгена Пригожина "неймовірним трампліном". За його словами, засновник ПВК "Вагнер" став джерелом і шоу завдяки своїм висловлюванням на адресу вищого військового керівництва Росії.

Командир РДК також заявив, що попри різні погляди на майбутнє країни, неіронічно вважає Євгена Пригожина патріотом Росії. Він констатував, що напруга у вищих ешелонах влади РФ, санкції та невдачі на фронті посилили процеси "гниття і розпаду" в країні.

Спікер ЛСР із позивним "Цезар" зазначив, що згадані події нагадують йому часи столітньої давності. За його словами, у Пригожина багато прихильників серед населення Росії та лавах силових структур, тому якщо він розпочне військовий заколот, то з великою ймовірністю переможе.

"Але також ми пам'ятаємо, як він і його поплічники відрізали голови людям, вбивали своїх людей молотом, цинічно знімаючи це на відео, і знущалися з беззбройних. Не варто приписувати йому військову честь і доблесть, яких немає", — додав спікер.

"Цезар" підкреслив, що у Пригожина великі політичні амбіції, проте його боротьба не відстоює інтереси Росії, а є лише "битвою за годівницю".

Реакція в Україні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав конфлікт між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і Міноборони РФ початком непевних часів.

"Класична російська поезія... Смутні часи настають. Лжевладимир опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є у нас Цар і чи справжній він?" — написав Подоляк у себе в Twitter.

Політик також додав, коментуючи події навколо Росії, що історичний процес завжди незворотній.