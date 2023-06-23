"Можлива громадянська війна": в адміністрації президента РФ справжня паніка, — росЗМІ

Повідомляється, що в Кремлі ще тиждень тому з'явилася інформація про те, що Пригожин "щось готує". Співробітників ФСБ у Москві терміново викликали на робочі місця.

Related video

В адміністрації президента РФ Володимира Путіна справжня паніка у зв'язку з військовим заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це пише ресурс"Важные истории" з посиланням на своє джерело, яке близьке до Кремля.

Повідомляється, що в Кремлі ще тиждень тому з'явилася інформація про те, що Пригожин "щось готує". Джерело вважає, що ролик із результатами удару ЗС РФ по позиціях "вагнерівців", поширений раніше, є інсценуванням.

Однак журналіст Bellingcat Арік Толер іншої думки. Він заявив, що місцевість на кадрах збігається з тією, яку показував російський військкор Олександр Симонов, коли відвідував позиції ПВК "Вагнер".

Як пише ресурс "Досье" з посиланням на своє джерело, співробітників ФСБ у Москві терміново викликали на робочі місця.

План "Фортеця" в Москві

Також повідомляється, що в російській столиці введено план "Фортеця".

"Вітаю, живу в Москві на метро Каширська біля військкомату і відділу поліції. Підвищена активність, поліцейська техніка снує туди-сюди", — цитує Telegram-канал одного з місцевих жителів.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по його найманцях. Пригожин вважає, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу хоче знищити ПВК "Вагнер". Він також звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по табору своїх найманців.

Крім того, очільник "вагнерівців" звернувся до російських військових та їхнього керівництва з попередженням не чинити спротиву. Він закликав пересічних росіян брати участь у фактично військовому перевороті.

Потім стало відомо, що ФСБ Росія порушила кримінальну справу проти Пригожина за заклики до військового заколоту. У Кремлі заявили, що Володимир Путін обізнаний про ситуацію.