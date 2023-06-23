ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу, — росЗМІ

ФСБ звинувачує голову ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у заклику до військового заколоту. У Кремлі заявили, що Володимир Путін обізнаний про ситуацію.

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Національний антитерористичний комітет Росії заявив, що проти голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина порушили кримінальну справу у ФСБ. Про це повідомляє російський пропагандистський канал "РИА Новости".

У повідомленні йдеться, що кримінальну справу порушено за фактом заклику до військового заколоту.

"Вимагаємо негайно припинити протиправні дії", — зазначили у відомстві.

Крім того, там повідомили, що всі озвучені заяви Пригожина щодо Міноборони РФ "не мають під собою жодних підстав".

Також повідомляється, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін у курсі подій й всієї ситуації навколо ПВК "Вагнер".

"Путін у курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина, вживаються всі необхідні заходи", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по його найманцях. Пригожин вважає, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу хоче знищити ПВК "Вагнер". Він також звинуватив ЗС РФ у ракетному ударі по табору своїх найманців.

"Сьогодні бачачи, що ми не зломлені, вони (російські військові, — ред.) завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців", — сказав Пригожин.

Крім того, очільник "вагнерівців" звернувся до російських військових та їхнього керівництва з попередженням не чинити опір. Він закликав пересічних росіян брати участь у фактично військовому перевороті.

"25 тисяч очікує як тактичний резерв, а стратегічний резерв — це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче — приєднуйтесь", — заявив засновник групи найманців.