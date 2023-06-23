ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело, — росСМИ

ФСБ обвиняет главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожин в призыве к военному мятежу. В Кремле заявили, что Владимир Путин осведомлен о ситуации.

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Национальный антитеррористический комитет России заявил, что против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело в ФСБ. Об этом сообщает российский пропагандистский канал "РИА Новости".

В сообщении говорится, что уголовное дело возбуждено по факту призыва к военному мятежу.

"Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — отметили в ведомстве.

Кроме того, там сообщили, что все озвученные заявления Пригожина относительно Минобороны РФ "не имеют под собой никаких оснований".

Также сообщается, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе произошедшего и всей ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

"Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры", — сказал Песков.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетном ударе по его наемникам. Пригожин считает, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу хочет уничтожить ЧВК "Вагнер". Он также обвинил ВС РФ в ракетном ударе по лагерю своих наемников.

"Сегодня видя, что мы не сломлены, они (российские военные, — ред.) нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов", — сказал Пригожин.

Кроме того, глава "вагнеровцев" обратился к российским военным и их руководству с предупреждением не оказывать сопротивление. Он призвал рядовых россиян участвовать в фактически военном перевороте.

"25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет — присоединяйтесь", — заявил основатель группы наемников.