"Гниття і розпад": у ЛСР і РДК відреагували на повстання Пригожина проти ЗС РФ

За словами спікера легіону "Свобода Росії", якщо Пригожин почне військовий заколот, то з великою ймовірністю матиме успіх, однак не варто приписувати йому військову честь і доблесть, яких немає.

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За останній рік Євген Пригожин став самостійною політичною фігурою в Російській Федерації. Про це йдеться в заяві командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Нікітіна, опублікованій у Telegram-каналі організації 23 червня.

Пригожин виступив проти Міноборони: що сказав командир РДК

Як зазначає Нікітін, війна в Україні стала для Євгена Пригожина "неймовірним трампліном". За його словами, засновник ПВК "Вагнер" став джерелом і шоу завдяки своїм висловлюванням на адресу вищого військового керівництва Росії.

Командир РДК також заявив, що попри різні погляди на майбутнє країни, неіронічно вважає Євгена Пригожина патріотом Росії. Він констатував, що напруга у вищих ешелонах влади РФ, санкції та невдачі на фронті посилили процеси "гниття і розпаду" в країні.

Що думають про Пригожина в легіоні "Свобода Росії"

Спікер ЛСР із позивним "Цезар" зазначив, що згадані події нагадують йому часи столітньої давності. За його словами, у Пригожина багато прихильників серед населення Росії та лавах силових структур, тому якщо він розпочне військовий заколот, то з великою ймовірністю переможе.

"Але також ми пам'ятаємо, як він і його поплічники відрізали голови людям, вбивали своїх людей молотом, цинічно знімаючи це на відео, і знущалися з беззбройних. Не варто приписувати йому військову честь і доблесть, яких немає", — додав спікер.

"Цезар" підкреслив, що у Пригожина великі політичні амбіції, проте його боротьба не відстоює інтереси Росії, а є лише "битвою за годівницю".

Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ: що відомо

У п'ятницю, 23 червня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив ЗС РФ у тому, що вони навмисно вдарили ракетами по табору найманців. Він заявив, що його бійців "підло обдурили" і хочуть позбавити можливості "захищати свої будинки".

Незабаром після цього Євген Пригожин попередив, що ПВК "Вагнер" готова відкрито виступити проти керівництва ЗС РФ і розправиться з ним.

"Міноборони РФ завдали удару по наших тилових таборах. Загинуло багато наших бійців. Ми приймемо рішення, як дамо відповідь на це лиходійство. Наступний крок за нами", — заявив Пригожин.

Зі свого боку національний антитерористичний комітет Росії заявив, що проти глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина порушили кримінальну справу у ФСБ за фактом заклику до військового заколоту. У відомстві також заявили, що всі озвучені заяви Пригожина щодо Міноборони РФ "не мають під собою жодних підстав".