Борьба ФСБ и Минобороны: Кремль подобрал замену на места уволенных Шойгу и Герасимова, — эксперт

По мнению эксперта, в решении Шойгу заключить контракты с добровольческими отрядами, включая ЧВК, есть политические мотивы борьбы с основателем "Вагнер" Пригожиным, который уже начал свою карьеру в политике.

Related video

Между башнями Кремля сейчас идет борьба за кресло министра обороны РФ и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. Новые кандидатуры вероятных преемников уже хорошо известны. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Мы сейчас наблюдаем за борьбой ФСБ и Минобороны по всем политическим фронтам. Именно ФСБ пытается продвинуть своих людей в Минобороны, в частности на место Шойгу — Сергея Суровикина, а Михаила Мизинцева — на место начальника Генштаба Валерия Герасимова", — рассказал Фокусу Коваленко.

По его словам, в решении министра Шойгу заключить контракты со всеми добровольческими подразделениями, есть политические мотивы борьбы с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"В этом решении Шойгу есть и политические мотивы. Я думаю, что Шойгу удастся взять под командование все силы, задействованные в войне в Украине. С ЧВК "Вагнер" здесь особый случай — они останутся, но для дальнейшего использования в гибридных войнах, там они себя проявили как крайне эффективный элемент. Если говорить о Пригожине, то он уже начал свою политическую карьеру и перешел в политический этап, война сейчас не для него. Действительно, на ней он заработал свои определенные дивиденды и, в отличие от того же Шойгу, имеет настоящие фото и видео из зоны боевых действий", — говорит Коваленко.

Он напоминает, что все военные формирования российской армии должны быть подчинены определенному оперативному командованию, единому центру решений.

Это делается для того, чтобы можно было планировать и проводить военные операции. Чтобы не повторялась ситуация, как было в Бахмуте с "вагнеровцами", когда там начали "сыпаться фланги", а Пригожин решил вывести своих четыре тысячи бойцов.

Больше читайте в материале Фокуса "Приказ для Пригожина. Чем закончится противостояние Шойгу и ЧВК "Вагнер".

Напомним, 11 июня стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал новый приказ, согласно которому добровольческие отряды и ЧВК должны заключить контракт с Министерством обороны России до 1 июля.

Также напомним, на днях глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о том, что скоро стоит ожидать окончания так называемой СВО. Он саркастично поблагодарил высший командный состав Минобороны за "победу в третьей мировой войне".