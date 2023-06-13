Боротьба ФСБ і Міноборони: Кремль підібрав заміну на місця звільнених Шойгу та Герасимова, — експерт

На думку експерта, у рішенні Шойгу укласти контракти з добровольчими підрозділами, шо включають ПВК, є політичні мотиви боротьби із засновником "Вагнер" Пригожиним, який уже розпочав свою кар'єру в політиці.

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Між вежами Кремля зараз триває боротьба за крісло міністра оборони РФ і начальника Генштабу Збройних сил РФ. Нові кандидатури ймовірних наступників уже добре відомі. Про це в коментарі Фокусу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Ми зараз спостерігаємо за боротьбою ФСБ і Міноборони по всіх політичних фронтах. Саме ФСБ намагається просунути своїх людей до Міноборони, зокрема на місце Шойгу — Сергія Суровікіна, а Михайла Мізінцева — на місце начальника Генштабу Валерія Герасимова", — розповів Фокусу Коваленко.

За його словами, у рішенні міністра Шойгу укласти контракти з усіма добровольчими підрозділами є політичні мотиви боротьби із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

"У цьому рішенні Шойгу є й політичні мотиви. Я думаю, що Шойгу вдасться взяти під командування всі сили, які задіяні у війні в Україні. З ПВК "Вагнер" тут особливий випадок — вони залишаться, але для подальшого використання в гібридних війнах, бо там вони себе проявили як вкрай ефективний елемент. Якщо говорити про Пригожина, то він уже розпочав свою політичну кар'єру і перейшов у політичний етап, війна зараз не для нього. Справді, на ній він заробив свої певні дивіденди і, на відміну від того ж Шойгу, має справжні фото й відео із зони бойових дій", — каже Коваленко.

Він нагадує, що всі військові формування російської армії мають бути підпорядковані певному оперативному командуванню, єдиному центру рішень.

Це робиться для того, щоб можна було планувати й проводити військові операції. Щоб не повторювалася ситуація, як було в Бахмуті з "вагнерівцями", коли там почали "сипатися фланги", а Пригожин вирішив вивести своїх чотири тисячі бійців.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Наказ для Пригожина. Чим закінчиться протистояння Шойгу та ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав новий наказ, згідно з яким добровольчі підрозділи та ПВК мають укласти контракт із Міністерством оборони Росії до 1 липня.

Також нагадаємо, нещодавно голова ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про те, що незабаром варто очікувати на закінчення так званої СВО. Він саркастично подякував вищому командному складу Міноборони за "перемогу в третій світовій війні".