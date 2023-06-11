Заради "підвищення ефективності": Шойгу наказав усім ПВК у Росії підписати контракт із Міноборони

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони" мають перейти "під крило" головного військового відомства Росії до 1 липня цього року.

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Щоб "підвищити ефективність" застосування так званих добровольчих загонів російських окупантів на війні проти України, міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав новий наказ. Відповідно до нього подібні військові формування мають укласти контракт із Міністерством оборони Росії до 1 липня, сказано на сайті військового відомства країни-агресора.

Влада Росії називає "добровольчими формуваннями" зокрема і приватні військові компанії, серед яких і ПВК "Вагнер". Але формально, згідно із законодавством РФ, такі організації заборонені у Росії. Тому, застосовуючи термін "добровольчі формування" влада РФ може контролювати та регулювати діяльність найманців. Але у повідомленні Міноборони Росії чітко не зазначено, які саме загони мають укласти контракт.

За словами заступника Шойгу Миколи Панкова, таке рішення надасть "добровольчим загонам" потрібний правовий статус і створить єдині підходи до організації їхнього забезпечення та виконання ними завдань на фронті.

Згідно із заявою Панкова, новий наказ Шойгу дає право всім так званим добровольцям укласти контракт або з добровольчими загонами, або з Міноборони РФ. У такому разі вони стануть контрактниками ЗС РФ. Панков зазначив, що подібне рішення допоможе підвищити бойові можливості та ефективність застосування ЗС РФ, включно з добровольчими формуваннями.

Подібний наказ з'явився на тлі конфлікту між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії, який триває вже кілька місяців. Головний "вагнерівець" звинувачує військове відомство РФ у тому, що йому не дають боєприпаси і на тлі цього Пригожин навіть пропонував звільнити Шойгу та Валерія Герасимова, начальника російського Генштабу.

Нещодавно Пригожин навіть заявив про те, що незабаром варто чекати на закінчення так званої СВО. Власник ПВК "Вагнер" саркастично подякував групі вищого командного складу Міноборони за "перемогу у третій світовій війні". Він натякнув, що армія РФ не виконує своїх воєнних планів.

Нагадуємо, що Пригожин звернувся до влади Росії з проханням, щоб йому виділили 200 тисяч солдатів для того, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. За словами власника ПВК "Вагнер", діяти необхідно швидко, оскільки українська армія вже "прорвала лінію оборони", а Бєлгородська область "тріщить по швах".