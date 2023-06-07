"Потрібно 200 тисяч людей": Пригожин заявив, що готовий зупинити контрнаступ ЗСУ

За словами власника ПВК "Вагнер", діяти необхідно швидко, оскільки українська армія вже "прорвала лінію оборони", а Бєлгородська область "тріщить по швах".

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Російська Федерація може втратити контроль над захопленими територіями України і попросив 200 тисяч солдатів, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Про це він сказав, відповівши на питання Telegram-каналу "СИГНАЛ" 6 червня.

Пригожин стверджує, що ПВК "Вагнер" є єдиною російською армійською структурою, яка "здатна щось робити".

"Я говорив про те, що мені потрібно 200 тисяч осіб. Менше, ніж 200 тисяч, на лінії фронту Луганськ — Донецьк не впораються. Ми готові повністю взяти на себе відповідальність", — сказав підприємець.

За словами Євгена Пригожина, діяти потрібно швидко, оскільки українська армія вже "прорвала лінію оборони". Засновник ПВК "Вагнер" передрік швидке просування ЗСУ на Бахмутському напрямку і заявив про втрату захоплених територій у Запорізькій області.

Російський бізнесмен також згадав про те, що Бєлгородська область РФ зараз "тріщить по швах".

"Зараз вони ще вдарять по півночі та півдні на Донецькому напрямку і часу вже не буде. Авіація не врятує", — попередив Пригожин.

На думку засновника ПВК "Вагнер", щоб зупинити контрнаступ ЗСУ Володимир Путін має оголосити загальну мобілізацію.

Нагадаємо, що 6 червня Євген Пригожин також заявив, що найближчим часом так звана "спецоперація" Росії в Україні може бути завершена. Голова ПВК "Вагнер" також жартома подякував групі вищого командного складу Міноборони, що РФ успішно "перемогла у третій світовій війні".

Крім того, Євген Пригожин припустив, що Міноборони РФ може влаштувати ядерний вибух у Бєлгородській області. За його словами, можливо, російське командування побоюється наслідків, які можуть наступити після ядерного удару по Україні.