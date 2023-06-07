"Нужно 200 тысяч человек": Пригожин заявил, что готов остановить контрнаступление ВСУ

По словам владельца ЧВК "Вагнер", действовать необходимо быстро, так как украинская армия уже "прорвала линию обороны", а Белгородская область "трещит по швам".

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Российская Федерация может потерять контроль над захваченными территориями Украины, и запросил 200 тысяч солдат, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Об этом он сказал, отвечая на вопросы Telegram-канала "СИГНАЛ" 6 июня.

Пригожин утверждает, что ЧВК "Вагнер" является единственной российской армейской структурой, которая "способна что-то делать".

"Я говорил о том, что мне нужно 200 тысяч человек. Меньше, чем 200 тысяч, на линии фронта Луганск — Донецк не справятся. Мы готовы полностью взять на себя ответственность", — сказал предприниматель.

По словам Евгения Пригожина, действовать необходимо быстро, так как украинская армия уже "прорвала линию обороны". Основатель ЧВК "Вагнер" предрек скорое продвижение ВСУ на Бахмутском направлении и заявил о потере захваченных территорий в Запорожской области.

Российский бизнесмен также упомянул о том, что Белгородская область РФ сейчас "трещит по швам".

"Сейчас они еще ударят по северу и по югу на Донецком направлении и времени уже не будет. Авиация не спасет", — предупредил Пригожин.

По мнению основателя ЧВК "Вагнер", чтобы остановить контрнаступление ВСУ Владимир Путин должен объявить всеобщую мобилизацию.

Напомним, что 6 июня Евгений Пригожин также заявил, что в ближайшее время так называемая "спецоперация" России в Украине может быть завершена. Глава ЧВК "Вагнер" также в шутку поблагодарил группу высшего командного состава Минобороны, что РФ успешно "победила в третьей мировой войне".

Кроме того, Евгений Пригожин допустил, что Минобороны РФ может устроить ядерный взрыв в Белгородской области. По его словам, возможно, российское командование опасается последствий, которые могут последовать после ядерного удара по Украине.