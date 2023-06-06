"Скоро стоит ожидать окончания СВО": Пригожин высказался о заявлениях Минобороны РФ (аудио)

Владелец ЧВК "Вагнер" саркастично поблагодарил группу высшего командного состава Минобороны за "победу в третьей мировой войне". Он намекнул на то, что армия РФ не выполняет своих военных планов.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на заявления Министерства обороны РФ о предотвращении контрнаступления ВСУ. Он предположил, что скоро так называемая "спецоперация" России в Украине может быть завершена. Об этом сообщают росСМИ.

По его словам, если Министерство обороны РФ говорит об остановке контрнаступления украинских войск, значит оно остановлено, и сомневаться не приходится. "Вагнеровцы" находятся в полевых лагерях и точно могут доложить лишь обстановку там, а не на фронте.

"И в общем, я думаю, что в ближайшее время нам следует ожидать окончания спецоперации, все контрнаступления у нас отбиты, воевать с Россией больше некому", — передают росСМИ заявление Пригожина.

Глава ЧВК "Вагнер" также в шутку поблагодарил группу высшего командного состава Минобороны, что РФ успешно "победила в третьей мировой войне", целиком демилитаризировала весь мир и денацифицировала берущую пример со Степана Бандеры Украину.

Пригожин сообщил, что отметит это "замечательное событие" и сделает себе татуировку на груди, где появятся начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и "реальный маршал победы" Игорь Конашенков.

Напомним, что 6 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российское Минобороны может устроить ядерный взрыв в Белгородской области.

4 июня росСМИ сообщали, что российские военные по приказу своих командиров открыли огонь по наемникам ЧВК "Вагнер", которые покидали позиции под Бахмутом.

На следующий день, 5 июня, стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен офицера российских войск Романа Веневитина, командира 72-й бригады ВС РФ. По словам Пригожина, именно Веневитин дал приказ открыть огонь по "вагнеровцам".