Под Бахмутом наемники ЧВК "Вагнер" вступили в бой с ВС РФ, — пресс-служба Пригожина

Руководитель наемников Евгений Пригожин утверждает, что сначала бойцы ВС РФ заминировали дороги в тылу у "вагнеровцев". А, когда те попытались обезвредить взрывные устройства, — открыли огонь на поражение.

Related video

Российские военные по приказу своих командиров открыли огонь по наемникам ЧВК "Вагнер", которые покидали позиции под Бахмутом. Соответсвующее заявление руководителя наемников Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба в воскресенье, 4 июня.

Согласно документу, который был опубликован в телеграм-канале пресс-службы Пригожина, вступили в короткий бой с военнослужащими Минобороны, после того, как были обстреляны в районе села Семигорье (населенный пункт неподалеку от Бахмута, — ред.).

Если верить дате на обнародованном рапорте, перестрелка наемников и ВС РФ произошла еще 17 мая.

В этот день "вагнеровцы" заметили, что группы военных Минобороны зачем-то минируют дороги в тылу. При попытке разминировать фугасы и противотанковые мины наемников обстреляли российские военные. В результате пострадала машина "Урал", принадлежащая ЧВК. У военного грузовика пробило двигатель.

Согласно рапорту, распространенному пресс-службой Евгения Пригожина, "вагнеровцы" приняли ответные меры. Им якобы удалось задержать бойцов ВС РФ, которые и открыли по наемникам огонь.

"Старшим этой группы был офицер МО РФ, командир мотострелковой бригады, подполковник, который находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в опубликованном документе.

Заметим, что к Пригожину уже обратились журналисты росСМИ, которые попросили его рассказать подробности инцидента, произошедшего между "вагнеровцами" и российскими военными.

"В настоящий момент расследование ведется. Многие факты не публичны. Однако могу опубликовать первичный рапорт", — сказал Пригожин.

Евгений Пригожин утверждает, что российские военные обстреляли его наемников

Напомним, 4 июня СМИ писали о том, что ЧВК "Вагнер" угрожает действовать без разрешения Минобороны. По словам Евгения Пригожина, он не будет ждать приглашения, чтобы взять на себя охрану границы, если армия не сможет помешать.

А 3 июня Пригожин обрушился с критикой на Шойгу из-за жертв в Белгородской области. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинили министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в замалчивании реального положения дел в Белгородской области.