"Вагнеровцы" взяли в "плен" подполковника ВС России, – Пригожин (видео)

Офицер армии РФ, назвавший себя командиром 72-й бригады, заявил, что в состоянии алкогольного опьянения обстрелял транспортное средство "вагнеровцев" из-за "личной неприязни".

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Главарь российского ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил офицера российских войск Романа Веневитина в обстреле его наемников. В Telegram-канале его пресс-служба опубликовала видео с задержанным военным.

Оккупант называет себя командиром 72-й бригады. Он заявил, что в состоянии алкогольного опьянения обстрелял транспортное средство "вагнеровцев" в связи с "личной неприязнью". Также российский военный сообщил, что ранее он и его сослуживцы разоружили группу наемников.

Видео стало ответом пресс-службы Пригожина на вопрос о том, кто миновал пути ухода наемников из Бахмута. Глава ЧВК ранее утверждал, что это делали российские военные по приказу Минобороны.

"Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений", – говорится в сообщении главаря наемников.

"Вагнеровцы" вступили в бой с военными РФ

Евгений Пригожин утверждал, что бойцы регулярных войск РФ поначалу заменяли дороги в тылу "вагнеровцев". Впоследствии наемники попытались обезвредить взрывные устройства, но в их сторону стали стрелять.

Событие могло произойти 17 мая, когда представители ЧВК зафиксировали группу военных Минобороны РФ, которые по неизвестной причине миновали дороги в тылу. При попытке разминировать фугасы и противотанковые мины, войска якобы пытались ликвидировать представителей частной кампании. В результате инцидента пострадал автомобиль "Урал", принадлежащий ЧВК. У военного грузовика пробило двигатель.

Напомним, 4 июня Пригожин признал, что украинские военные подразделения частично контролируют окрестности Бахмута. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский навестил бойцов Силы обороны на передовой и поделился их новыми успехами. В то же время глава ЧВК "Вагнер" был вынужден подтвердить, что украинские защитники остаются на месте на Бахмутском направлении.