Продвижение продолжается: Пригожин признал, что ВСУ частично контролируют окраины Бахмута

Командующий Сухопутными войсками посетил бойцов Силы обороны на передовой и поделился их новыми успехами. Тем временем владелец ЧВК "Вагнер" был вынужден подтвердить заявление Анны Маляр о том, что украинские защитники остаются на месте на Бахмутском направлении. Фокус собрал все, что известно на данный момент.

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Вооруженным силам Украины удалось продвинуться вперед на Сватовском направлении благодаря контратакам. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский 4 июня.

Командующий посетил защитников, которые ежедневно на передовой обороняют украинские земли. При этом, как оказалось, им удается еще и контратаковать позиции противника. ВСУ продвинулись на одном из направлений на 400 метров.

"Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса. Работа украинских защитников продолжается на всех участках фронта.

Российские оккупанты тем временем продолжают усиливать свою группировку различными штурмовыми отрядами "Шторм Z", которые состоят в основном из заключенных.

После этого они перешли к наступлению в районе Максютовки, Новоселовского, Куземовки, Макеевки, Белогоровки, и Спорного. В такой способ они пытаются "продавить оборону" украинских войск.

Ситуация в Бахмуте: признание Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин признал тот факт, что украинские военные контролируют южно-западные окраины Бахмута в Донецкой области. До этого он и руководство Российской Федерации заявляли о полном контроле над городом.

"По какой-то причине, подразделения, которые должны были находиться в садах, в которых мы каждый день несли потери, но территорию сдерживали, несмотря на то, что там действительно трудно закрепиться. На сегодняшний день имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. Если это так — ждите следующих шагов", — говорится в сообщении.

Это был ответ на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая утверждает, что украинские военные продолжают оборону в окрестностях города.

Кроме того, несмотря на прошлые заявления россиян, войска ЧВК "Вагнер" продолжают находиться в городе и осуществляют инструкторскую работу для прибывших отрядов регулярной армии.

Ситуация в Бахмуте: потери россиян

Секретарь СНБО Алесей Данилов рассказал, что потери противника с сентября прошлого года в 7,5 раз больше, нежели в ВСУ. Оборона города все еще продолжается и длится более 10 месяцев.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек. Наши потери были в 7,5 раз меньше", — говорится в сообщении.

В целом, за время полномасштабной войны россияне потери 209 940 человек из личного состава, о чем говорится в сводке Генштаба за 4 июня. За последние сутки с жизнью попрощалось 470 оккупантов.

Другие потери россиян:

танки – 3837 (+8);

боевые бронированные машины – 7512 (+10);

артиллерийские системы – 3555 (+22);

РСЗО – 583 (+1);

средства ПВО – 344 (+2);

самолеты – 313;

вертолеты – 298;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10);

крылатые ракеты – 1132;

корабли / катера – 18;

автомобильная техника и автоцистерны – 6305 (+16);

специальная техника – 479 (+4).

Напомним, 2 июня СМИ сообщали, что взятие Бахмута обошлось России в 60 тысяч убитыми и ранеными. По словам анонимного западного чиновника, общее число потерь России уже превысило 200 тысяч человек. Примерно треть из них являются убитыми.

1 июня городской глава Алексей Рева заявил, что российские оккупанты оставили от Бахмута только пепел и руины. Противник фактически стер город с лица земли за время полномасштабной войны.