Просування продовжується: Пригожин визнав, що ЗСУ частково контролюють околиці Бахмута

Командувач Сухопутними військами відвідав бійців Сили оборони на передовій і поділився їхніми новими успіхами. Водночас власник ПВК "Вагнер" був змушений підтвердити заяву Ганни Маляр про те, що українські захисники залишаються на місці на Бахмутському напрямку. Фокус зібрав усе, що відомо зараз.

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Збройним силам України вдалося просунутися вперед на Сватівському напрямку завдяки контратакам. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 4 червня.

Командувач відвідав захисників, які щодня на передовій обороняють українські землі. Водночас, як виявилося, їм вдається ще контратакувати позиції противника. ЗСУ просунулися на одному з напрямків на 400 метрів.

"Хочу відзначити роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади, який не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів", — ідеться в повідомленні.

Крім того, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ звільнили значну ділянку території у районі Іванівського лісу. Робота українських захисників продовжується на всіх ділянках фронту.

Російські окупанти тим часом продовжують посилювати своє угруповання різними штурмовими загонами Шторм Z, які складаються в основному з ув'язнених.

Після цього вони перейшли до наступу в районі населенних пунктiв: Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне. Таким чином вони намагаються "продавити оборону" українських військ.

Ситуація у Бахмуті: визнання Пригожина

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав той факт, що українські військові контролюють південно-західні околиці Бахмута у Донецькій областi. До цього він та керівництво Російської Федерації заявляли про повний контроль над містом.

"З якоїсь причини, підрозділи, які мали знаходитися в садах, в яких ми щодня зазнавали втрат, але територію стримували, незважаючи на те, що там справді важко закріпитися. На сьогоднішній день є інформація, що там уже виставлені наглядові посади ЗСУ. Якщо це так — чекайте наступних кроків", — йдеться у повідомленні.

Це була відповідь на заяву заступницi міністра оборони України Ганни Маляр, яка стверджує, що українські військові продовжують оборону на околицях міста.

Крім того, незважаючи на минулі заяви росіян, війська ПВК "Вагнер" продовжують перебувати в місті та здійснюють інструкторську роботу для загонів регулярної армії, що прибули.

Ситуація у Бахмуті: втрати росіян

Секретар РНБО Олексій Данiлов розповів, що втрати противника з вересня минулого року у 7,5 разів більше, ніж у ЗСУ. Оборона міста все ще продовжується і триває понад 10 місяців.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати були в 7,5 разів меншими", — йдеться в повідомленні.

Загалом за час повномасштабної війни росіяни втратили 209 940 осіб з особового складу, про що йдеться у зведенні Генштабу за 4 червня. За останню добу із життям попрощалося 470 окупантів.

Інші втрати росіян:

танки — 3837 (+8);

бойові броньовані машини – 7512 (+10);

артилерійські системи – 3555 (+22);

РСЗВ — 583 (+1);

засоби ППО – 344 (+2);

літаки – 313;

вертольоти – 298;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3175 (+10);

крилаті ракети — 1132;

кораблі/катери – 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 6305 (+16);

спеціальна техніка – 479 (+4).

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ повідомляли, що взяття Бахмута обійшлося Росії в 60 тисяч убитими та пораненими. За словами анонімного західного чиновника, загальна кількість втрат Росії вже перевищила 200 тисяч людей. Приблизно третина є вбитими.

1 червня міський голова Олексій Рева заявив, що російські окупанти залишили від Бахмута лише попіл та руїни. Противник фактично стер місто з землі за час повномасштабної війни.