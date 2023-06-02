"Консервативная оценка": взятие Бахмута обошлось России в 60 тысяч убитыми и ранеными, — СМИ

По словам анонимного западного чиновника, общее число потерь России уже превысило в 200 тысяч человек. Примерно треть из них являются убитыми.

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В результате попыток захватить Бахмут Россия потеряла более 60 тысяч человек убитыми. Об этом пишет издание Skу News со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По словам источника, общее число потерь России уже превысило в 200 тысяч человек. Он также заявил, что есть все признаки того, что Украина в ближайшее время может начать контрнаступление.

"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил России не менее 60 000 жертв на участке Бахмут-Попасная в ходе боя, который продолжается целый год", — сказал чиновник.

Также источник отметил, что это "консервативная оценка". По его мнению, около трети всех потерь являются убитые.

Чиновник добавил, что на Западе оценивают, что украинские силы уже отошли от центральной части города.

"Мы видим, что силы "Вагнера" находятся в процессе вывода, по крайней мере, на данный момент. Замена этих силовых элементов является важным обязательством и без того перегруженных регулярных сил России", — сказал чиновник.

Напомним, что президент США Джо Байден 21 мая заявил, что россияне потеряли 100 000 человек в битве за Бахмут. Однако, по его словам, россияне не собираются отказываться от его полной оккупации и ежедневно теряют колоссальное количество людей из личного состава.

"Правда в том, что Россия понесла потери более 100 000 человек в Бахмуте. Это тяжело будет восполнить. Не важно, оккупирован он или нет – там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город", — сказал американский лидер.

Напомним также, что 23 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что часть Бахмута до сих пор находится под контролем ВСУ. В районе Бахмута за десять месяцев ВСУ уничтожили наемников ЧВК "Вагнер", спецназ и подразделения ВДВ, представителей других родов войск, а также большое количество техники ВС РФ.

1 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сказал, что ВСУ приостановили наступление на Бахмутском направлении. Он отметил, что украинские военные выполняют другие важные задачи, чтобы не дать перехватить врагу инициативу.